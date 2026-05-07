Hospital de Cerdanya impulsa un estatus especial pels treballadors transfronterers en una trobada a París
La jornada de treball ha coincidit amb els 20 anys del reglament fundador de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial, òrgan gestor del centre mèdic
El director general de l’AECT Hospital de Cerdanya, Dr. Xavier Conill, ha participat aquesta setmana a París en un atelier internacional organitzat per la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), que ha reunit directors de diferents Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT) amb participació francesa. La trobada ha servit per analitzar els principals reptes i les perspectives de futur d’aquestes estructures de cooperació transfronterera, que tenen un paper estratègic en el desenvolupament dels territoris fronterers europeus.
La jornada de treball ha coincidit amb els 20 anys del reglament fundador de les AECT i ha permès compartir experiències, identificar dificultats comunes i obrir un debat sobre l’evolució d’aquestes organitzacions. Durant l’atelier, el Dr. Conill ha intercanviat impressions amb els directors de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i de l’Euroregió Nord Aquitanie, Euskadi i Navarra, i ha presentat la necessitat d’iniciar un treball conjunt per proposar un estatut de professionals de les AECT.
Aquesta proposta ha tingut com a objectiu principal reconèixer el caràcter transfronterer dels treballadors d’aquestes agrupacions i facilitar una millor harmonització de les seves condicions laborals, considerant les particularitats administratives, jurídiques i organitzatives pròpies dels territoris fronterers. Segons Conill, la creació d’aquest estatus hauria de ser un instrument indispensable per al desenvolupament i la gestió de les AECT, i permetria garantir un reconeixement oficial de la feina transfronterera i una coherència en els drets i obligacions dels professionals que treballen en aquestes estructures.
La iniciativa ha estat molt ben acollida pels directors participants, que han coincidit en la necessitat de continuar treballant de manera coordinada en aquesta línia. També han acordat portar aquesta proposta a la propera reunió de la plataforma europea d’entitats transfrontereres, prevista aquest mateix mes de maig a Brussel·les, per buscar el consens i establir els primers passos per a la implementació de l’estatut.
Segons la MOT, aquesta trobada ha servit també per elaborar un balanç qualitatiu sobre l’estat actual de les AECT i definir possibles línies d’evolució de futur. Les conclusions dels treballs es presentaran durant l’Assemblea General de la MOT, que tindrà lloc els dies 23 i 24 de juny a Saint-Louis, així com en el marc de la European Cross-Border Platform (ECBP).
Amb aquesta participació, l’AECT Hospital de Cerdanya ha reforçat la seva presència en els fòrums europeus i ha subratllat la importància de la cooperació transfronterera per garantir serveis de qualitat i una gestió eficient en els territoris fronterers. La iniciativa també evidencia el compromís de l’Hospital i de l’agrupació en el desenvolupament d’instruments administratius i professionals que puguin servir de model a altres AECT europees, amb un enfocament clar cap a la cohesió i la sostenibilitat dels serveis públics a regions amb característiques transfrontereres.
