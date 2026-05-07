La nova Cerdanya intercultural analitza el dol migratori
El Consel Comarcal convoca jornades d'ajuda per superar el dolor pel desplaçament en una comarca amb el 17% de la població estrangera
L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de la Cerdanya ha posat en marxa un taller d’acompanyament per abordar el procés del dol migratori, adreçat a persones que han viscut un procés de migració. La Cerdanya ha passat, en menys d’un segle, de ser una comunitat rural amb famílies històricament arrelades a cada poble a convertir-se en una societat multicultural, amb el 17% de població estrangera i, alhora, una gran part de la població ja nascuda a la vall que es mou per raons d’estudis o feina. Aquest canvi demogràfic posa de relleu la importància de generar espais de reflexió i suport per afrontar les transformacions personals i comunitàries que comporta la mobilitat. El programa es portarà a terme els dies 14, 21 i 28 de maig a les tres de la tarda a la seu dels Serveis Socials de Cerdanya, a Puigcerdà, amb inscripció.
Segons els responsables del programa, migrar no és només un canvi geogràfic, sinó també una transformació profunda de la identitat, de les relacions i del sentit de pertinença. El dol migratori és una resposta emocional natural davant les pèrdues que comporta deixar enrere el país d’origen, la família, la cultura i els costums.
Durant el taller es treballaran aspectes emocionals, psicològics i socials per reconèixer i validar aquestes vivències. Serà un espai per compartir històries, expressar sentiments com la tristesa, la nostàlgia o la incertesa, i entendre que no es tracta d’un procés que s’ha de viure en solitud.
L’acompanyament grupal afavoreix l’empatia i la creació de xarxes de suport, elements clau per a l’adaptació al nou entorn. A més, els participants rebran eines pràctiques per gestionar l’estrès, enfortir l’autoestima i reconstruir el sentit d’identitat, promovent una integració que respecti les arrels pròpies.
Segons el Consell Comarcal, el taller és “un espai per cuidar-se, créixer i transformar l’experiència migratòria en una oportunitat”, tot oferint suport emocional i social a les persones que afronten aquest procés.
