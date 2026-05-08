Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

L’Ateneu Popular de Cerdanya obre punts d’informació per a la regularització de persones immigrades

Les sessions d'ajuda se celebren a la Plaça Santa Maria de Puigcerdà els dies 14, 17 i 20 de maig, en horaris de matí i tarda

Una activitat a l'Ateneu Popular de Cerdanya

Una activitat a l'Ateneu Popular de Cerdanya / ÒMNIUM CULTURAL

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

L’Ateneu Popular de Cerdanya ha organitzat aquest mes una sèrie de jornades de suport i informació gratuïta dirigides a les persones immigrades de la vall que volen iniciar els tràmits de regularització legal. Aquesta iniciativa busca oferir orientació, recursos i acompanyament per facilitar els processos administratius i garantir el respecte als drets de les persones.

Les sessions se celebraran a la Plaça del Campanar de Puigcerdà els dies 6, 14, 17 i 20 de maig, en horaris alterns de matí i tarda. Els punts de suport estan oberts a totes les persones que necessitin informació sobre la regularització, amb atenció multilingüe incloent català, castellà, francès i àrab.

Segons l’Ateneu, l’objectiu és generar un espai de dignitat i comunitat, on les persones puguin rebre assessorament gratuït, resoldre dubtes sobre documentació i conèixer els recursos disponibles per completar els tràmits legals amb seguretat i transparència.

Notícies relacionades

Les persones interessades poden contactar amb l’Ateneu Popular de Cerdanya a través del correu ateneupopularcereta@gmail.com o del compte d’Instagram @ateneucerdanya per ampliar informació sobre les sessions i els serveis disponibles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  5. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  6. «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»
  7. La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits
  8. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages

L’Ateneu Popular de Cerdanya obre punts d’informació per a la regularització de persones immigrades

L’Ateneu Popular de Cerdanya obre punts d’informació per a la regularització de persones immigrades

La cantant Bonnie Tyler, en coma induït després de sotmetre’s a una operació d’urgència a Portugal

La cantant Bonnie Tyler, en coma induït després de sotmetre’s a una operació d’urgència a Portugal

Un home queda atrapat dins del cotxe després de patir una sortida de via i bolcar a Bassella

Un home queda atrapat dins del cotxe després de patir una sortida de via i bolcar a Bassella

Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”

Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”

El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte

El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada

Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada

Una altra nit de catarsi col·lectiva amb El Último de la Fila

Una altra nit de catarsi col·lectiva amb El Último de la Fila
Tracking Pixel Contents