L’Ateneu Popular de Cerdanya obre punts d’informació per a la regularització de persones immigrades
Les sessions d'ajuda se celebren a la Plaça Santa Maria de Puigcerdà els dies 14, 17 i 20 de maig, en horaris de matí i tarda
L’Ateneu Popular de Cerdanya ha organitzat aquest mes una sèrie de jornades de suport i informació gratuïta dirigides a les persones immigrades de la vall que volen iniciar els tràmits de regularització legal. Aquesta iniciativa busca oferir orientació, recursos i acompanyament per facilitar els processos administratius i garantir el respecte als drets de les persones.
Les sessions se celebraran a la Plaça del Campanar de Puigcerdà els dies 6, 14, 17 i 20 de maig, en horaris alterns de matí i tarda. Els punts de suport estan oberts a totes les persones que necessitin informació sobre la regularització, amb atenció multilingüe incloent català, castellà, francès i àrab.
Segons l’Ateneu, l’objectiu és generar un espai de dignitat i comunitat, on les persones puguin rebre assessorament gratuït, resoldre dubtes sobre documentació i conèixer els recursos disponibles per completar els tràmits legals amb seguretat i transparència.
Les persones interessades poden contactar amb l’Ateneu Popular de Cerdanya a través del correu ateneupopularcereta@gmail.com o del compte d’Instagram @ateneucerdanya per ampliar informació sobre les sessions i els serveis disponibles.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»
- La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages