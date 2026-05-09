FGC planeja tancar al cotxe, de manera progressiva, els accessos a totes les seves estacions de muntanya
L'empresa pública té en marxa el pla estratègic per a crear parcs lúdics en les estacions d'esquí que aportin més ocupació i un 3% addicional a l'economia del Pirineu
Glòria Ayuso
Ferrocarrils de la Generalitat planeja transformar els accessos a les estacions de muntanya que gestiona, tancant al cotxe l’arribada a les instal·lacions de La Molina, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. La meteorologia ha donat un respir aquest hivern, però ja fa anys que la manca de neu, juntament amb la necessitat d’afrontar una actualització de les instal·lacions, han deixat en escac aquestes estacions d’esquí catalanes. Després de fer-se’n càrrec, l’empresa ferroviària i turística està elaborant un Pla Estratègic que busca transformar-les en noves àrees turístiques de muntanya que atraguin visitants i generin activitat econòmica durant tot l’any, i no només en la curta temporada de neu.
12% del PIB del Pirineu
L’activitat de les estacions de Ferrocarrils és la principal font de riquesa per al Pirineu: aporta fins a un 12% del seu PIB, una dimensió que el Govern considera clau per mantenir la cohesió i la població en aquestes àrees rurals. Ara es proposa dur a terme quantioses inversions, basades en “una nova filosofia d’accés a les estacions”, erigint en cadascuna d’elles diferents propostes d’oci. L’objectiu és crear més ocupació i aportar un 3% addicional a l’economia del Pirineu, tal com explica en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
L’oferta lúdica serà diferent a cada estació, però el denominador comú és “racionalitzar l’accés amb vehicle privat, donant preferència al transport sostenible”, explica el màxim responsable de Ferrocarrils. Es tractaria de seguir l’exemple de la Vall de Núria, l’àrea natural on s’ubica el gran complex turístic que gestiona FGC, a la qual només es pot arribar amb el cremallera. “Cada estació tindrà una solució adaptada a les seves característiques. Estem treballant amb el departament de Medi Ambient en com fer-la compatible amb la preservació dels espais naturals”, explica Ruiz.
Llarg telefèric a Vallter
El primer projecte que es preveu desenvolupar sota aquesta òptica serà el de Vallter 2000, on es contempla construir un telecabina i tancar la carretera als cotxes a Setcases, per on cada any arriben 85.000 cotxes al parc natural i a les pistes d’esquí de Vallter. “En altres estacions serà aquesta mateixa solució o una de diferent”, explica Ruiz.
Inicialment el projecte contemplava 3,5 quilòmetres de traçat amb capacitat per transportar fins a 2.000 persones per hora. Però l’Ajuntament de Setcases ha aconseguit que la sortida del telecabina es traslladi al seu centre urbà, cosa que suposarà allargar fins a 3 quilòmetres més el seu recorregut i allunyar encara més els cotxes de la muntanya.
“Tècnicament viable”
“Fa sis anys no hauria estat tècnicament possible, però ara ja sí”, explica el president de FGC, que considera que aquesta solució “integrarà Setcases en l’activitat de l’estació, generant més dinamisme econòmic”. La nova solució encarirà de manera notable el projecte, que partia d’una inversió de 40 milions d’euros. També en retardarà la posada en marxa, prevista per a l’hivern de 2027.
La nova estació de sortida i la construcció dels pàrquings ha obligat a redefinir tot el planejament urbanístic. “Ara la intervenció dins de l’espai natural és menor”, defensa Ruiz davant les plataformes ecologistes que consideren que aquesta construcció danyarà l’entorn protegit.
Turistes de la Costa Brava
El telecabina tindrà parada davant del petit hostal Pastuira —des d’on sortiria un camí a peu cap al refugi d’Ulldeter— i una altra a l’estació de Vallter, a 2.000 metres d’altura. En aquest punt connectaria amb un altre telefèric que, combinant cabines amb telecadires per a esquiadors, pujaria els usuaris fins al mirador de les Marmotes, a 2.535 metres, on ja s’ha reformat l’antiga cafeteria de l’estació per convertir-la en restaurant.
La instal·lació ha de ser un focus d’atracció de turistes, que a l’estiu també procedeixin de la Costa Brava, i d’un públic familiar local que accedeixi a un parc d’oci de muntanya amb noves activitats lúdiques. Cada estació de FGC ha d’oferir “experiències molt diferents” que permetin captar “públic que vulgui passar per totes elles”, tal com explica el president de FGC. A Boí Taüll, per exemple, s’hi està instal·lant una de les tirolines més llargues d’Espanya, amb més d’1 quilòmetre de longitud.
A les sis estacions de FGC s’hi suma la de Tavascan, a Lleida, que l’empresa pública també ha rescatat per evitar-ne el tancament. L’operadora està treballant amb l’Ajuntament la seva possible integració plena en el grup de FGC.
