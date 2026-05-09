Puigcerdà promourà un paquet de pisos de protecció oficial amb el model de cooperativa d'habitatge
L'Ajuntament te moltes dificultats per trobar empreses constructores que vulguin assumir les promocions i una ha demanat al consistori 2,5 milions d'aportació per compensar el cost
L’Ajuntament de Puigcerdà impulsa dos projectes d’habitatges de protecció oficial Pel que fa als habitatges de la zona de la Vinyola, on se n'hi han de fer uns 75. El consistori desenvoluparà un paquet de pisos a través del model de cooperativa d’habitatge, mentre que un segon paquet el construirà una promotora privada. Aquesta combinació permetrà oferir pisos tant en règim de compra a preu taxat com de lloguer, amb la possibilitat d’incloure habitatges cooperatius gestionats amb entitats del tercer sector. Sota aquesta fórmula es faran una vintena d'habitatges.
En relació amb la bossa de pisos de la Pedragosa, on se n'hi ha de fer 134, l’Ajuntament treballa en la redacció de les bases d’adjudicació per poder mantenir el control sobre la distribució final dels habitatges. L’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha explicat que “la prioritat és poder decidir qui i com accedeix als habitatges i evitar que tota la bossa de la Pedragosa passi completament en mans de la Generalitat”.
Segons Serra, els alts costos de construcció a la Cerdanya dificulten la promoció. “Una de les empreses amb les quals estem parlant ens ha demanat 2,5 milions d’euros per compensar el cost de les obres. Aquests diners, no els hem trobat”, ha afegit. L’alcalde ha subratllat que aquest problema no afecta només Puigcerdà, sinó tota l’Alpirineu i Aran, i que “la casuística constructiva fa que estiguem per sobre del preu mínim o màxim que se’ns marca”.
El projecte de la Vinyola inclou uns 70-75 pisos de protecció oficial, amb un 30% destinats a construcció a preu taxat i la resta planificada en lloguer cooperatiu. Serra ha declarat que “segurament en menys d’un any començaran les obres d’urbanització paral·leles a la pròpia construcció, i la resta dels pisos els farem amb la modalitat d’habitatge cooperatiu”.
En el projecte global d'accés a l'habitatge, el consistori també hi inclou la Casa dels Mestres i el pis del carrer Mosquera, pendents de rebre subvencions de la Diputació per cobrir part dels costos. L’alcalde ha conclòs que aquests projectes reflecteixen la voluntat de l’Ajuntament de Puigcerdà de garantir l’accés assequible a l’habitatge i el control municipal sobre la distribució, tot adaptant-se a les particularitats econòmiques i constructives del territori. “Aquesta és una manera de poder tirar endavant habitatges públics amb criteris clars i amb un model sostenible per a la ciutat”, ha assegurat Serra.
