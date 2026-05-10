Un motorista resulta ferit lleu després de xocar amb un turisme a Bellver de Cerdanya

L’accident s’ha produït aquest diumenge al migdia al carrer Barcelona

El ferit ha patit lesions a l'extremitat inferior dreta

Carrer Barcelona de Bellver de Cerdanya

Carrer Barcelona de Bellver de Cerdanya / Google Maps

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Un motorista ha resultat ferit lleu aquest diumenge després d’impactar contra un turisme al nucli urbà de Bellver de Cerdanya. L’accident s’ha produït a punt de tocar les dues del migdia, al carrer Barcelona i ha requerit l'atenció dels serveis d'emergència.

Per causes que no han transcendit, la motocicleta i un turisme han col·lidit en aquest punt del nucli urbà. A conseqüència de l’impacte, el motorista ha resultat ferit lleu, patint lesions a l’extremitat inferior dreta. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència per atendre l’afectat i gestionar la incidència.

