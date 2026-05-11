L’Hospital de Cerdanya apropa als pacients la ciència de la visió amb una exposició interactiva
La mostra que aprofita l'entorn espaiós i amb vistes a la vall de l'entrada del centre mèdic ofereix maquetes, un test i consells de salut ocular
El hall de l’Hospital de Cerdanya es transforma fins al 10 de juny en un espai divulgatiu i interactiu dedicat a l’ull humà i la salut visual, en el marc de la nova política de la direcció del centre d’aprofitar l’amplia entrada amb vistes al paisatge cerdà per convertir l’espai en un entorn d’art, educació i difusió de la medicina. La mostra convida tant a professionals com a usuaris i visitants a descobrir, de manera visual i participativa, aspectes essencials sobre la visió, la llum, l’ús de pantalles i la importància de cuidar la vista des de la infància.
L’exposició inclou maquetes de l’ull humà elaborades pels alumnes de 4t de primària de l’Escola Alfons I de Puigcerdà dins del Projecte Magnet, on l’Hospital de Cerdanya actua com a partner educatiu. Aquestes maquetes permeten conèixer de manera pedagògica les diferents parts de l’ull i el seu funcionament, alhora que connecten els nens amb la ciència i la medicina de manera creativa. Els plafons informatius ofereixen consells pràctics per mantenir una bona salut visual i prevenir la fatiga ocular derivada de l’ús de dispositius digitals, mentre que un test de visió interactiu permet als visitants comprovar fins a quina línia poden llegir correctament, implicant-los directament en el procés d’aprenentatge.
La participació de l’optometrista Laia Vila, de l’AECT Hospital de Cerdanya, ha estat clau en el projecte: ha impartit sessions i classes magistrals a l’escola per guiar els alumnes en la creació de les maquetes i en la comprensió de preguntes com “Per què hi ha infants que porten ulleres?”. També s’han realitzat experiments sobre la llum i el funcionament de la visió, integrant la ciència en una experiència pràctica i educativa. Aquesta iniciativa es va presentar recentment a la Nit de la Recerca de Catalunya, dins del projecte #NitRecerCat, posant en valor la relació entre salut, educació i divulgació científica.
Amb aquesta exposició, l’Hospital de Cerdanya reforça la seva aposta per la promoció de la salut i l’educació sanitària, fent que la ciència sigui accessible i atractiva per a tots els públics. La combinació d’aprenentatge interactiu, creativitat i observació del paisatge cerdà converteix el hall del centre en un espai singular on la divulgació científica, l’art i la medicina es troben, consolidant l’Hospital com un punt de referència en educació i cultura de la salut a la comarca.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells