Operació a Puigcerdà amb grua per treure una persona que no podia ser evacuada per l'escala
El SEM va demanar l'ajuda dels Bombers perquè l'espai per treure l'afectat amb llitera era insuficient
Els Bombers de la Generalitat van evacuar una persona fent servir un camió autoescala ahir diumenge a la tarda a Puigcerdà. A les 19.31 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va demanar suport per evacuar un pacient del seu domicili ja que la llitera amb què l'havien de treure no cavia per l'espai de les escales de l'edifici. Així el cos d'emergències hi va desplaçar una dotació amb un camió autoescala que va aconseguir extreure l'afectat.
Per ara es desconeix l'estat de la persona i el motiu de l'extracció.
