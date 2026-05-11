Puigcerdà encarrega a l'associació AMTU una proposta sobre el futur transport urbà local
L'Ajuntament vol establir un nou model de transport públic connectant les zones de serveis i els nuclis agregats
L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat l’adhesió de la vila a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) amb l’objectiu d’encarregar un estudi sobre el futur del transport urbà al municipi, incloses totes les poblacions annexes. Aquesta adhesió comportarà el pagament d’una quota anual de 900 euros. La mesura s’emmarca en la voluntat de Puigcerdà de definir un model de mobilitat adaptat a la població, la dispersió urbana i la geografia del territori.
Segons la regidora responsable de Mobilitat, Cristina Deulofeu, “l’objectiu de l'adhesió és que ens ajudin a preparar i a definir quin hauria de ser el model de transport urbà adequat per Puigcerdà, Puigcerdà com a municipi, incloent totes les poblacions annexades”. Deulofeu afegeix que “la voluntat és aquesta, tindre preparat o començar a preparar aquest model de transport urbà que seria adequat en funció de la nostra població, dispersió i geografia del terreny”.
Puigcerdà va posar en marxa el mes de gener un servei de transport urbà intern, un taxi-bus que connecta els barris amb el centre de la vila i amb equipaments clau com l’Hospital de Cerdanya, la Residència Sociosanitària i l’estació de tren, en resposta a l’increment sostingut de l’ús del transport públic a la comarca.
El servei està operatiu cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge, en horari de matí, entre les vuit i les onze, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments en les hores de més demanda. Segons l’equip de govern, el servei està pensat especialment per a persones grans, usuaris de serveis sanitaris i veïns que no disposen de vehicle privat.
El recorregut compta amb nou parades distribuïdes pels principals punts del municipi. Els autobusos surten de la plaça Barcelona a les 08.00, 09.00 i 10.00 hores, i passen successivament per la Residència Sociosanitària, l’Hospital, la colònia Simón, la plaça de l’Estació, la carretera de Vilallobent, el passeig Josep Pla, el carrer Moixeró i l’avinguda del Segre, amb una freqüència aproximada d’una hora i intervals de cinc a deu minuts entre parades.
Pel que fa a les tarifes, el bitllet senzill té un cost d’1,50 euros, mentre que l’abonament de 10 viatges es pot adquirir per 9 euros a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà. Des del consistori es subratlla que es tracta d’un preu assequible, pensat per incentivar l’ús del transport públic dins del nucli urbà.
Amb la recuperació d’aquest servei, l’Ajuntament vol consolidar una mobilitat urbana més sostenible, còmoda i accessible, donant resposta a la creixent demanda ciutadana i promovent alternatives al vehicle privat en el nucli urbà de Puigcerdà.
L’AMTU és una associació de municipis d’àmbit català que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic a tot Catalunya. Dona suport tècnic, jurídic i administratiu als municipis associats i té com a objectius assolir un finançament estable pels municipis, garantir el manteniment i millora dels transports públics, augmentar la dotació d’infraestructures i fomentar el mutu ajut, la formació, la informació i la coordinació entre els associats, per donar més protagonisme, usuaris i prestigi social al transport públic i la mobilitat sostenible.
L’AMTU forma part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona i és oficina d’atenció presencial de la T-mobilitat. A més, impulsa activitats per promoure el transport urbà i la mobilitat sostenible, edita la revista MobiliCAT, i organitza anualment la Jornada Catalana de la Mobilitat i, des de l’any passat, l’International Mobility Congress. L’associació està oberta a tots els municipis i entitats municipals que voluntàriament decideixin formar-ne part.
L’estudi encarregat per l’AMTU servirà per establir línies de treball sobre la mobilitat sostenible i l’eficiència del transport públic, amb l’objectiu d’adaptar els serveis a les necessitats dels veïns i facilitar la connexió entre els nuclis del municipi i les zones annexes. Amb aquesta iniciativa, Puigcerdà es posiciona com un municipi compromès amb la planificació estratègica del transport urbà i la millora de la mobilitat local.
