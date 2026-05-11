Treure's el carnet de conduir al Pirineu: carreró sense sortida
El grup de Junts per la Seu denuncia el col·lapse dels exàmens de conduir i el “greuge territorial” de la prova pilot de la DGT
Junts per la Seu presentarà aquest dilluns al plenari municipal de la Seu d’Urgell una moció per denunciar el greuge territorial que, segons el grup, pateixen els alumnes del Pirineu i el Solsonès arran de la nova prova pilot impulsada per la DGT.
La mesura anunciada per la DGT consisteix en la realització d’exàmens pràctics els dissabtes, però exclusivament a la ciutat de Lleida. Aquesta decisió obligaria els alumnes de la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell, la Cerdanya i altres comarques del Pirineu a desplaçaments de fins a dues hores, sovint per examinar-se en entorns on no haurien pogut practicar prèviament.
Des de Junts per la Seu es considera “inadmissible” que, davant un problema estructural com la manca d’examinadors i els retards acumulats de mesos, la resposta de l’Estat torni a passar per la centralització dels serveis i el perjudici del territori pirinenc.
La formació recorda que la Seu d’Urgell ha estat històricament un punt de referència per als exàmens de conduir, donant servei als estudiants de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès i evitant desplaçaments a centenars d’alumnes i famílies. En aquests moments, els centres d’aquestes tres comarques tenen una xifra rècord de 444 alumnes, molts dels quals continuen pendents de poder fer l’examen pràctic.
També es destaca l’esforç de les autoescoles, que han mantingut el servei malgrat les dificultats, així com el paper de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que ha assumit prop de 25.000 euros per digitalitzar l’aula d’exàmens teòrics, una competència estatal encara pendent de retorn.
Junts per la Seu lamenta que, malgrat aquesta voluntat de col·laboració institucional i l’esforç del sector, el territori continuï sent ignorat per la DGT i pel Govern de l’Estat.
La moció reclama un reforç immediat dels exàmens pràctics a la Seu d’Urgell, amb més examinadors i més convocatòries, així com que qualsevol mesura extraordinària per reduir les llistes d’espera es desplegui també de manera descentralitzada al Pirineu.
El text també preveu la reprovació del subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, per la manca de sensibilitat cap al territori i la gestió del problema.
El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha denunciat que “quan hi ha dificultats, sempre acabem pagant els mateixos” i ha assegurat que el model actual és un nou exemple del centralisme que pateix el territori, amb especial impacte a la Seu d’Urgell.
Finalment, la formació defensa que garantir serveis públics de proximitat és essencial per assegurar la igualtat d’oportunitats i reduir el desequilibri territorial que genera la centralització dels serveis.
