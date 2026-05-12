Puigcerdà posa al dia el mercat setmanal actualitzant els contractes i els espais de les parades
Una nova ordenança que renovarà l'actual obsoleta inclourà aspectes vinculats al funcionament dels venedors, la distribució del recinte, la neteja i la convivència entre els usuaris
L’Ajuntament de Puigcerdà es troba en la fase final de redacció de la nova ordenança reguladora del mercat setmanal, una actualització normativa que pretén modernitzar el funcionament d’aquest espai comercial i adaptar-lo a la realitat actual.
Segons ha explicat el consistori, durant els darrers mesos l’Àrea de Promoció Econòmica ha treballat conjuntament amb els paradistes per revisar una regulació que feia anys que no s’actualitzava. El procés s’ha desenvolupat amb la voluntat d’incorporar les necessitats i inquietuds dels marxants i millorar l’organització general del mercat.
La nova ordenança inclourà aspectes vinculats al funcionament de les parades, la distribució dels espais, la neteja i la convivència entre els diferents usuaris del mercat. L’objectiu municipal és dotar aquest servei d’un marc més ordenat, amb més seguretat jurídica i amb eines que facilitin una millor gestió de l’activitat comercial.
El text es preveu portar properament a aprovació al ple municipal. Un cop superat aquest tràmit, l’Ajuntament iniciarà el procés d’adjudicació de les autoritzacions de les parades, tal com estableix la normativa vigent.
Des del consistori han remarcat que es continuarà treballant amb esperit de diàleg i col·laboració amb els marxants, tot reconeixent el paper que el mercat setmanal té en la dinamització comercial i social de la vila.
El mercat de Puigcerdà, que se celebra cada diumenge, és un dels espais comercials més tradicionals i concorreguts de la comarca. Cada setmana registra una gran afluència de públic i es converteix en un punt de trobada habitual tant per als veïns de la vila com per a visitants de la resta de la Baixa Cerdanya i l’Alta Cerdanya. També hi assisteixen nombrosos segons residents que aprofiten les darreres hores del cap de setmana abans de deixar la vall.
L’activitat comercial i social que genera el mercat és considerada clau per al dinamisme del centre de Puigcerdà i per al conjunt del teixit econòmic local.
