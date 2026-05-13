Una moció al Parlament planteja busos directes entre el Pirineu i les universitats
La mesura impulsada per Junts inclou la implementació, a partir de l’inici del curs vinent, de serveis d’autobús directe a Tarragona, Girona amb parada a Vic i Barcelona amb parada a Bellaterra, els diumenges al vespre; i cap al Pirineu els divendres
El Parlament ha donat llum verda a una proposta de resolució de Junts que busca garantir serveis d’autobús directe des de les capitals de comarca de l’Alt Pirineu i l’Aran fins als principals campus universitaris de Catalunya. El diputat Jordi Fàbrega ha reivindicat la mesura com una manera de garantir “igualtat d’oportunitats i cohesió territorial”.
Segons Fàbrega, a partir de l’inici del pròxim curs s’implementarien serveis d’autobús directe a Tarragona, Girona amb parada a Vic i Barcelona amb parada a Bellaterra, els diumenges al vespre; i amb retorn cap al Pirineu els divendres al vespre. El diputat ha explicat que la iniciativa vol evitar que “els estudiants acabin descartant determinades universitats simplement perquè no tenen una manera raonable d’arribar-hi”.
Fàbrega també ha subratllat que la mobilitat actual “és una necessitat imposada per la manca d’oferta universitària a l’Alt Pirineu i l’Aran”, que té efectes directes sobre els joves i les famílies, augmentant la despesa o, en alguns casos, provocant l’abandonament dels estudis universitaris. Segons el diputat, les beques actuals no solucionen aquest problema.
La proposta de Junts contempla també la creació de tarifes assequibles per a l’estudiantat mitjançant abonaments o sistemes de bonificació específics. Fàbrega ha definit la iniciativa com “concreta i realista” i ha conclòs que “és una política de país, contra el despoblament, de cohesió territorial i de justícia social”.
Amb aquesta mesura, Junts vol facilitar la connexió del Pirineu amb els campus universitaris i contribuir a la igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants del territori.
