Projecte la Clika: quatre escoles de Cerdanya canten juntes
L’alumnat dels centres Alfons I, Vedruna, Llums del Nord i l’IE Bellver de Cerdanya actuen al Teatre Municipal del Casino de Puigcerdà
El Teatre Municipal del Casino Ceretà de Puigcerdà ha acollit aquest dilluns la cantata del projecte educatiu i musical La Clika, en què han participat alumnes de quatre centres educatius de la Cerdanya.
L’actuació ha reunit l’alumnat de les escoles Escola Alfons I, Vedruna Puigcerdà, Llums del Nord i l’IE Bellver de Cerdanya, que han interpretat conjuntament les cançons treballades durant el curs dins aquest projecte pedagògic.
La iniciativa La Clika ha nascut com un projecte social i cultural sense ànim de lucre orientat a apropar la música als infants. La proposta ha utilitzat un univers narratiu protagonitzat per nou personatges que formen una colla d’amigues i amics, a partir del qual s’articulen les diferents activitats educatives i musicals.
A través d’aquest fil conductor, el projecte ha impulsat materials gratuïts per reforçar l’aprenentatge musical a les escoles de primària, així com recursos pensats per compartir la música en família. També ha promogut espectacles familiars i cantates escolars amb l’objectiu de fomentar l’interès per la cultura i la música en directe entre els més petits.
La iniciativa ha combinat música, expressió artística i treball cooperatiu a les aules amb la voluntat d’estimular la creativitat i la participació activa de l’alumnat. La representació al Casino Ceretà ha servit per culminar mesos de preparació als centres participants i ha convertit l’escenari en un espai de convivència i treball conjunt entre escoles de diferents municipis de la comarca.
El projecte també ha reforçat els vincles entre famílies, escoles i comunitat educativa, tot promovent experiències compartides al voltant de la música en viu i les arts escèniques. La jornada ha esdevingut una celebració de la cooperació i del valor educatiu de les activitats col·lectives.
