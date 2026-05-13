Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

Projecte la Clika: quatre escoles de Cerdanya canten juntes

L’alumnat dels centres Alfons I, Vedruna, Llums del Nord i l’IE Bellver de Cerdanya actuen al Teatre Municipal del Casino de Puigcerdà

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El Teatre Municipal del Casino Ceretà de Puigcerdà ha acollit aquest dilluns la cantata del projecte educatiu i musical La Clika, en què han participat alumnes de quatre centres educatius de la Cerdanya.

L’actuació ha reunit l’alumnat de les escoles Escola Alfons I, Vedruna Puigcerdà, Llums del Nord i l’IE Bellver de Cerdanya, que han interpretat conjuntament les cançons treballades durant el curs dins aquest projecte pedagògic.

La iniciativa La Clika ha nascut com un projecte social i cultural sense ànim de lucre orientat a apropar la música als infants. La proposta ha utilitzat un univers narratiu protagonitzat per nou personatges que formen una colla d’amigues i amics, a partir del qual s’articulen les diferents activitats educatives i musicals.

A través d’aquest fil conductor, el projecte ha impulsat materials gratuïts per reforçar l’aprenentatge musical a les escoles de primària, així com recursos pensats per compartir la música en família. També ha promogut espectacles familiars i cantates escolars amb l’objectiu de fomentar l’interès per la cultura i la música en directe entre els més petits.

La iniciativa ha combinat música, expressió artística i treball cooperatiu a les aules amb la voluntat d’estimular la creativitat i la participació activa de l’alumnat. La representació al Casino Ceretà ha servit per culminar mesos de preparació als centres participants i ha convertit l’escenari en un espai de convivència i treball conjunt entre escoles de diferents municipis de la comarca.

Notícies relacionades

El projecte també ha reforçat els vincles entre famílies, escoles i comunitat educativa, tot promovent experiències compartides al voltant de la música en viu i les arts escèniques. La jornada ha esdevingut una celebració de la cooperació i del valor educatiu de les activitats col·lectives.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
  4. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  5. Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
  6. La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
  7. Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
  8. La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres

El Govern no tanca la porta a noves millores del servei de bus al Berguedà

El Govern no tanca la porta a noves millores del servei de bus al Berguedà

El Suprem empeny milers d’interins a reclamar indemnitzacions extres de 10.000 euros o més

El Suprem empeny milers d’interins a reclamar indemnitzacions extres de 10.000 euros o més

Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d’un passatger i la sospita d’un brot de norovirus

Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d’un passatger i la sospita d’un brot de norovirus

Aquests són els països que sí que participen a Eurovisió 2026: llista de cançons i cantants favorits

Aquests són els països que sí que participen a Eurovisió 2026: llista de cançons i cantants favorits

Brussel·les proposa un bitllet únic per viatjar en tren per tota la Unió Europea

Brussel·les proposa un bitllet únic per viatjar en tren per tota la Unió Europea

Mor als 74 anys la vedet Tania Doris

Mor als 74 anys la vedet Tania Doris

Nahuel Forchini, escultor: «La meva mare va assistir només a una classe de Dalí, i va dir que era un desastre com a professor»

Nahuel Forchini, escultor: «La meva mare va assistir només a una classe de Dalí, i va dir que era un desastre com a professor»

Un assassinat al Camí de Santiago obre la nova temporada de ‘true crime’ de Carles Porta a Movistar Plus+: «Sempre contactem amb les famílies»

Un assassinat al Camí de Santiago obre la nova temporada de ‘true crime’ de Carles Porta a Movistar Plus+: «Sempre contactem amb les famílies»
Tracking Pixel Contents