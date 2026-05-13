Ruta de les Basses del Gallissà: on el Parc del Cadí toca el Segre

L’itinerari circular de Bellver de Cerdanya combina bosc de ribera, fauna i miradors amb una panoràmica de 360 graus

L'entorn de ribera del Segre a Bellver

Miquel Spa

Bellver de Cerdanya

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha posat en valor a través d'una nova promoció la Ruta de les Basses i el turó de Gallissà, un itinerari circular que es desenvolupa a Bellver de Cerdanya i que permet descobrir un entorn fluvial de gran interès natural a peu del Cadí i a la ribera del riu Segre.

Es tracta d’una ruta fàcil, de 4,5 quilòmetres, amb una durada aproximada d’una hora i mitja i un desnivell de 115 metres. El recorregut comença a l’aparcament de la muralla de Bellver i s’endinsa progressivament en un espai natural que destaca per la seva biodiversitat i pel valor ecològic del bosc de ribera.

El parc natural ha destacat aquest itinerari com una proposta ideal per a visitants que vulguin descobrir l’entorn fluvial del territori, en un paisatge on l’aigua i la vegetació són protagonistes. Les basses de Gallissà constitueixen un hàbitat i refugi per a nombroses espècies vegetals i animals, i formen part d’un espai en procés de recuperació ambiental.

Al llarg del recorregut, els visitants poden observar la regeneració del bosc de ribera, amb espècies com el vern, el salze o l’àlber, que contribueixen a la consolidació d’aquest ecosistema fluvial.

La ruta també permet descobrir diversos punts d’interès, com les basses dels Tirons i de les Encantades, abans d’iniciar l’ascens cap al turó de Gallissà. Des d’aquest punt elevat, el mirador ofereix una panoràmica destacada de l’entorn natural de la vall i del conjunt pirinenc.

Abans de sortir del nucli urbà, el recorregut travessa el centre històric de Bellver de Cerdanya, amb la plaça Major i les seves porxades característiques, fet que afegeix un component patrimonial a una excursió eminentment natural.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró subratlla que aquesta proposta combina natura, paisatge fluvial i patrimoni local, i esdevé una de les opcions més accessibles per conèixer de prop l’entorn del Cadí i la ribera del Segre, amb un fort atractiu de senderisme i descoberta del territori.

