Ruta de les Basses del Gallissà: on el Parc del Cadí toca el Segre
L’itinerari circular de Bellver de Cerdanya combina bosc de ribera, fauna i miradors amb una panoràmica de 360 graus
El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha posat en valor a través d'una nova promoció la Ruta de les Basses i el turó de Gallissà, un itinerari circular que es desenvolupa a Bellver de Cerdanya i que permet descobrir un entorn fluvial de gran interès natural a peu del Cadí i a la ribera del riu Segre.
Es tracta d’una ruta fàcil, de 4,5 quilòmetres, amb una durada aproximada d’una hora i mitja i un desnivell de 115 metres. El recorregut comença a l’aparcament de la muralla de Bellver i s’endinsa progressivament en un espai natural que destaca per la seva biodiversitat i pel valor ecològic del bosc de ribera.
El parc natural ha destacat aquest itinerari com una proposta ideal per a visitants que vulguin descobrir l’entorn fluvial del territori, en un paisatge on l’aigua i la vegetació són protagonistes. Les basses de Gallissà constitueixen un hàbitat i refugi per a nombroses espècies vegetals i animals, i formen part d’un espai en procés de recuperació ambiental.
Al llarg del recorregut, els visitants poden observar la regeneració del bosc de ribera, amb espècies com el vern, el salze o l’àlber, que contribueixen a la consolidació d’aquest ecosistema fluvial.
La ruta també permet descobrir diversos punts d’interès, com les basses dels Tirons i de les Encantades, abans d’iniciar l’ascens cap al turó de Gallissà. Des d’aquest punt elevat, el mirador ofereix una panoràmica destacada de l’entorn natural de la vall i del conjunt pirinenc.
Abans de sortir del nucli urbà, el recorregut travessa el centre històric de Bellver de Cerdanya, amb la plaça Major i les seves porxades característiques, fet que afegeix un component patrimonial a una excursió eminentment natural.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró subratlla que aquesta proposta combina natura, paisatge fluvial i patrimoni local, i esdevé una de les opcions més accessibles per conèixer de prop l’entorn del Cadí i la ribera del Segre, amb un fort atractiu de senderisme i descoberta del territori.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure