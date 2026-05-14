Una Església que creix: el bisbat d'Urgell celebrarà noves ordenacions aquest estiu

La diòcesi convoca tres diumenges amb l'estrena de nous religiosos que faran el servei també a Cerdanya i Alt Urgell

El bisbe d'Urgell en una celebració religiosa / BISBAT D'URGELL

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La família de l’Església d’Urgell ha viscut un inici de maig "ple de joia i devoció" amb la jornada al Santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona del bisbat, segons han explicat des del mateix bisbat. L’Eucaristia, "plena de caràcter familiar i catequètic", va servir també per anunciar les properes ordenacions que tindran lloc aquest juliol, un senyal que l’Església, amb unes comunitats envellides i enxiquides per la manca de relleus, també té creixemenets puntuals.

Les celebracions començaran el dimarts 7 de juliol, festivitat de Sant Ot, a les 18 h a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, amb l’ordenació presbiteral dels diaques Gilbert Bea i Edinson-Josep Salas. Mn. Gilbert explica que “ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”, mentre que Mn. Edinson-Josep recorda que “tot cristià, tot batejat, ha d’estar obert al pla de Déu”.

La següent cerimònia serà el diumenge 12 de juliol, a les 18 h, a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, on el seminarista Carlos Steve Rosas rebrà l’ordenació diaconal. Rosas afirma que “no hi ha res més bell que donar la vida per amor a Déu i als germans”, un sentiment que reflecteix la seva dedicació al servei de la comunitat.

Finalment, el diumenge 19 de juliol, a les 18 h, a l’església de Sant Miquèu de Vielha, serà ordenat diaca el seminarista Mateo Arias Arango, qui resumeix el seu camí vocacional amb les paraules del Sant Pare Benet XVI: “Crist no treu res, ho dóna tot”.

El bisbe Josep-Lluís Serrano i els futurs ordenats conviden tota la família de l’Església d’Urgell a participar d’aquestes celebracions, oferint pregària i presència per acompanyar aquests germans en el seu compromís de vida al servei de Déu i del poble. Aquestes ordenacions són, segons l’Església, un motiu d’acció de gràcies i esperança per a tota la diòcesi.

