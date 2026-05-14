S'incendia la façana d'una casa en obres a Puigcerdà
El foc s'ha originat en un habitatge del nucli de Vilallobent
Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous al matí en l'incendi a l'exterior d'un habitatge en obres a Vilallobent, a Puigcerdà. Segons han informat fonts del cos, l'avís s'ha enviat a les 10:16 hores. En arribar al lloc dels fets, els efectius s'han trobat com les flames cremaven el revestiment de fusta de la façana. L'incendi, però, no ha arribat a afectar l'interior ni la coberta.
Tampoc s'han hagut de lamentar danys personals.
