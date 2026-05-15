Els sindicats educatius tallen la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí

Els manifestants duien pancartes amb lemes com 'Per cuidar els infants, cuideu l'escola'

Riu de Cerdanya

Els sindicats educatius han tallat cap a 2/4 de 7 de la tarda d'aquest divendres la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals, dimarts, va ser general per a tot el país. Els altres tres dies han estat per territoris, dimecres al Baix Llobregat i el Penedès, dijous a la Catalunya Central i les comarques gironines i avui a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Al tall del túnel del Cadí, els manifestants duien pancartes amb lemes com 'Per cuidar els infants, cuideu l'escola'.

Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT), a la zona de Bagà ja hi ha un primer tall perquè els vehicles afectats per la protesta no quedin dins del túnel. A tres quarts de vuit del vespre es comptabilitzaven entre tres i quatre quilòmetres de retenció en sentit nord.

