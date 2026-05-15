Els sindicats educatius tallen la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí
Els manifestants duien pancartes amb lemes com 'Per cuidar els infants, cuideu l'escola'
ACN
Els sindicats educatius han tallat cap a 2/4 de 7 de la tarda d'aquest divendres la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals, dimarts, va ser general per a tot el país. Els altres tres dies han estat per territoris, dimecres al Baix Llobregat i el Penedès, dijous a la Catalunya Central i les comarques gironines i avui a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Al tall del túnel del Cadí, els manifestants duien pancartes amb lemes com 'Per cuidar els infants, cuideu l'escola'.
Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT), a la zona de Bagà ja hi ha un primer tall perquè els vehicles afectats per la protesta no quedin dins del túnel. A tres quarts de vuit del vespre es comptabilitzaven entre tres i quatre quilòmetres de retenció en sentit nord.
