El periodista de Regió7 Miquel Spa rep el premi internacional MIDAS
El redactor de la Cerdanya va recollir el guardó recordant que tot el que es fa en un diari és feina d’equip i subratllant la importància de la informació local
El periodista de Regió7 Miquel Spa Peradejordi ha rebut aquest cap de setmana el premi de reportatge que lliura anualment l’Associació Europea de Mitjans en Llengües Minoritàries i Regionals (MIDAS), per un treball publicat el mes de maig al suplement Revista d’aquest diari sobre la situació del català a la Cerdanya nord. L’acte es va celebrar a la capital del Tirol de Sud, Bozen, on l’entitat celebrava enguany la seva Assemblea General i el seu lliurament de premis, coincidint amb el 25è aniversari de l’entitat.
Miquel Spa va rebre el guardó de mans del president de MIDAS, Martxelo Otamendi, exdirector dels diaris Egunkaria i Berria. En el seu parlament d’agraïment, Spa va destacar que qualsevol feina periodística és un treball d’equip i que el seu reportatge no hauria estat possible sense la col·laboració de la resta de professionals que fan el diari. També va destacar la importància de fer periodisme en comunitats petites com la Cerdanya, sobre la qual ell ha informat a Regió7 des de 2007, a més d’elaborar, també, informació sobre altres territoris de l’àmbit del diari.
L’article premiat, dotat amb mil euros, examinava tant la resistència com la vulnerabilitat del català en una regió fronterera on la llengua continua present socialment però marginada institucionalment per l’administració francesa.
En l’Assemblea General celebrada el mateix dia, Marc Marcè, director de Regió7 entre 2006 i 2024, va ser renovat com a membre de la junta directiva de l’entitat.
L’Assemblea i la gala de lliurament de premis va ser organitzada enguany pel diari en alemany del Tirol del Sud, Dolomiten, el més important d’aquesta província autònoma italiana de majoria germanoparlant.
Durant l’Assemblea es va celebrar la conferència pública «Mitjans de comunicació en llengües minoritàries i intel·ligència artificial», a les instal·lacions del centre de recerca Eurac. La conferència va explorar les oportunitats i els riscos de la intel·ligència artificial per al periodisme i, en particular, per als mitjans en llengües minoritàries. Les ponències van anar a càrrec d’Ismael Nafría, Daniel Fazlić i Vicent Partal, director de Vilaweb, membre també de MIDAS.
Com en anys anteriors, els diaris membres van presentar novetats sobre l’evolució de les seves publicacions i van compartir experiències que puguin resultar útils per als seus col·legues.
L’Assemblea va aprovar enguany la incorporació del setmanari en llengua ladina La Usc di Ladins, el més important editat en aquesta comunitat lingüística formada per 35.000 parlants situats en mitja dotzena de valls dels Alps Dolomites. Fundat el 1949, compta amb quatre periodistes i fa una funció essencial en el manteniment de la identitat del col·lectiu, dividit en tres províncies i només parcialment protegit en una d’elles. El ladí forma part de la família lingüística del friülès i el romanx.
Enguany, MIDAS ha atorgat també el premi Otto von Habsburg, sense dotació econòmica, concedit al periodista sud-tirolès Toni Visentini en reconeixement a la seva llarga trajectòria en el periodisme i el diàleg intercultural al Tirol del Sud com a corresponsal per a grans diaris italians i com a director de les oficines de l’agència ANSA a Bozen i a Trento. Visentini ha estat una de les veus periodístiques més importants a l’hora d’explicar el Tirol del Sud al públic de parla italiana.
En el seu parlament a la cloenda de l’Assemblea, el president de MIDAS, Martxelo Otamendi, va destacar la vigència de la missió de l’associació en l’actual moment de transformació dels mitjans de comunicació afirmant que «si MIDAS no existís, l’hauríem de crear avui mateix.»
Fundada l’any 2001, MIDAS agrupa 29 mitjans de comunicació en llengües minoritàries i regionals de 12 països, que publiquen en 13 llengües diferents.
