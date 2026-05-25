El Consell de la Cerdanya reforça les àrees d'emergència del servei porta a porta a Llívia per les queixes dels veïns
Veïns i Ajuntament havien reclamat a l'ens comarcal, qui gestiona el servei, que les àrees que hi havia fins ara al municipi resultaven insuficients per assumir la demanda
Llívia ja compta amb una nova àrea d’emergència del servei porta a porta ubicada al carrer del Raval. Aquesta implementació arriba després que el Consell Comarcal de la Cerdanya, qui gestiona el servei, hagi mogut fitxa arran de les reclamacions que els havien fet veïns del municipi i el mateix Ajuntament, amb què es queixaven que el nombre d’àrees existents fins ara resultava insuficient.
Des que es va instaurar el porta a porta, el nou model de recollida de residus, a Llívia es van col·locar almenys tres àrees d’emergència on poder dipositar deixalles només en circumstàncies especials o d’emergència. Malgrat això, els veïns es queixaven que n’hi havia massa poques i que no estaven ben repartides per les diferents zones del municipi.
En aquest sentit, el govern local ha agraït la implementació i assegura que garantirà «una millor redistribució de les zones de contenidors que hi ha a la població», ja que a la zona on s’han col·locat els darrers no n’hi havia cap. Malgrat això, continua havent-hi una part de veïns contrària al model porta a porta.
Un recurs per a casos especials
Les àrees d’emergència, segons recorda el consistori, són espais habilitats amb contenidors de diferents fraccions pensats per fer-ne ús quan, per circumstàncies especials, la ciutadania no pot adaptar-se als calendaris i les normes del porta a porta. Per això, aquestes àrees són especialment útils en situacions d’emergència o bé imprevistos del dia a dia.
Ara bé, aquests contenidors no són oberts, sinó que només es poden utilitzar si es disposa de la clau pertinent que ha de ser lliurada per l’empresa concessionària del servei quan es recullen els cubells i els bujols.
