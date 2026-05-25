Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: "En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada"
El departament manté que la bonificació no cobreix a les persones que treballen o estudien en remot perquè entenen que no han de fer desplaçaments habituals de forma obligada
El departament de Territori argumenta que el veí de Guils de Cerdanya a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar no pot ser beneficiari d'aquesta bonificació perquè no compleix amb les condicions que estableix el decret. Atès que treballa des del seu domicili particular i la seva filla està escolaritzada a la Cerdanya, la mateixa comarca on resideixen, s'entén que no ha de travessar el túnel de forma regular ni per qüestions de feina ni per dur la filla a escola. Si fos així, segons afegeix la mateixa font, sí que compliria les condicions per obtenir l'ajut.
Aquestes bonificacions, segons apunta la font del Departament, atorguen la gratuïtat del peatge per a aquelles persones amb residència habitual en qualsevol dels municipis de la Cerdanya, Alt Urgell o Berguedà i que desenvolupin en aquest àmbit desplaçaments habituals de mobilitat obligada local, és a dir, amb origen i destí en aquestes comarques, i sempre per qüestions de feina o estudis.
De fet, el decret que regula els ajuts parla explícitament del teletreball o l'estudi a distància: "Per la seva naturalesa, no corresponen a una situació que comporti desplaçaments fora del domicili i amb mobilitat obligada local. Consegüentment, els teletreballadors o estudiants que duen a terme la seva activitat íntegrament a distància, a efectes del descompte, no poden acreditar mobilitat obligada". I justament per això el veí de Guils queda exclòs de la bonificació, afegeix el departament de Territori.
A la peça publicada aquest mes de maig, en què l'afectat, Ramon Acedo, es queixa de no rebre el descompte, aquest denunciava una situació "d'inseguretat jurídica" entre el que s’explica al web oficial i el que acaba aplicant el decret. Com argumentava, el web de la Generalitat indica que poden accedir a l’abonament els treballadors presencials, les persones a l’atur i, en altres situacions, les famílies amb fills escolaritzats. En el seu cas, compleix aquest últim requisit, ja que la seva filla va a un centre de la comarca.
A més, manifestava que, tot i que treballa des de casa, podria necessitar sortir sovint de la comarca per motius mèdics i familiars, com ara a Manresa o a Barcelona, per rebre tractaments sanitaris que no es poden fer a la Cerdanya.
En aquest sentit, el departament manté que les bonificacions s'atorguen únicament a aquelles persones que han de fer ús del túnel de forma habitual per raons de feina o d'estudis.
Un recurs que no va prosperar
El veí de Guils de Cerdanya també argumentava que fins al 2024 va gaudir del descompte, però que amb el "canvi de criteri de la Generalitat", des de llavors ha quedat exclòs. Tot i això, el departament de Territori assegura que el decret anterior tampoc donava cobertura a les persones que teletreballen des de casa.
Per aquest cas, Acedo va presentar tot de documentació al Consell Comarcal de la Cerdanya per intentar beneficiar-se de la bonificació, però la petició li va ser denegada. Com va recollir aquest diari, després va presentar un recurs, però l'ens li va respondre que la decisió corresponia al departament de Territori. Posteriorment, la Generalitat va ratificar la negativa, argumentant també que el decret exclou als teletreballadors.
