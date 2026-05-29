FGC destina 15 milions d’euros a les estacions de muntanya, amb millores per a La Molina i el cremallera de Montserrat
La consellera Paneque afirma que amb aquestes inversions es vol garantir la competititivat, seguretat i activitat de les estacions durant tot l'any
Regió7/ACN
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) invertirà aquest any més de 15 milions d'euros en el manteniment i renovació d'equipaments de les estacions de muntanya que gestiona per "garantir la seva activitat tot els dies de l'any", segons ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. En l'àmbit de cobertura d'aquest diari, destaquen la inversió de 330.000 euros que aportarà a La Molina pel nou aparcament del Padró, i la de 2,9 milions per millorar els cremalleres de Montserrat i Núria.
Aquestes inversions han estat anunciades per la consellera en una jornada celebrada aquest divendres a Camprodon (Ripollès). Entre les partides destaquen les destinades a obres de millora (3,2 MEUR), producció de neu (més de 3,3 MEUR), la renovació de vehicles (més de 2 MEUR) i millores en la xarxa ferroviària (més de 2,9 MEUR), entre les quals s'inclouen els projectes dels cremalleres de Montserrat i de Núria, entre d'altres actuacions.
Les inversions previstes en obres, que superaran els 3 MEUR, inclouen actuacions com reforma de la pista de les Creus de la Vall de Núria (850.000 euros); a l'estació de La Molina, a la qual es destinaran 330.000 euros per al nou aparcament del Padró; i al parc astronòmic del Montsec, més de 80.000 euros en un pla de gestió forestal i reforma parcial de la sala Celòstat (79.000 euros), entre altres actuacions.
Així mateix, també destaquen altres inversions com els 460.000 euros destinats a la pista Barquins de Vallter i els 230.000 euros per la renovació integral de la terrassa de les Marmotes; a Port Ainé, 150.000 euros per millorar la carretera i a l'estació d'Espot, 49.000 euros per la instal·lació d'una xarxa de protecció.
En l'apartat de transport per cable i producció de neu la inversió serà de més de 5 MEUR, incloent-hi manteniments especialitzats de remuntadors (1,3 MEUR) i 3,6 MEUR en la producció de neu (optimització d'aire a pistes).
Des de FGC també es destinaran més de 2 MEUR en renovació de vehicles, com ara màquines trepitjaneu (més d'1,6 MEUR) i més d'1,5 MEUR en millores en els sistemes d'informació. A la xarxa ferroviària es faran millores a la infraestructura de trens cremalleres de Núria i Montserrat per valor de 2,6 MEUR.
La consellera Paneque ha afirmat, finalment, que aquestes inversions “reforcen el paper de les estacions de muntanya, a més, com a motor territorial, econòmic, social i turístic del país”. En primer lloc, segons ha dit, perquè permeten “augmentar la resiliència del paisatge davant els fenòmens climàtics com els que hem viscut". En segon lloc, permetran “recuper aquest paisatge mosaic i agroforestal amb espais oberts, terrenys agrícoles i zones de pastures". En tercer lloc, “fomentaran la gestió adaptativa i la restauració ecològica”. I, en quart lloc i últim, “donem suport a les activitats econòmiques locals que, alhora, permeten arrelar la població en el territori i, a més, impulsem noves formes de col·laboració entre les administracions”.
