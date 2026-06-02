El Bike Show MTB portarà a La Molina alguns dels millors ciclistes del món
L’estació acollirà del 5 al 7 de juny la primera edició del Bike Show MTB La Molina, amb proves de descens, cross country i la participació d’alguns dels millors ciclistes internacionals
Ruben Costa
La Molina es convertirà del 5 al 7 de juny en l’epicentre del ciclisme de muntanya amb la celebració de la primera edició del Bike Show MTB La Molina, un esdeveniment que reunirà competicions de primer nivell estatal i internacional i que marcarà l’inici de la temporada d’estiu a l’estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
El principal atractiu del programa serà la iXS European Downhill Cup Continental Series, una de les competicions de descens més destacades del continent, que ja ha exhaurit totes les inscripcions. La prova, que es disputarà al circuit Comella DH, comptarà amb una àmplia representació internacional i permetrà als millors classificats obtenir els anomenats "Golden Tickets", que donen accés directe a la Copa del Món.
Entre els participants confirmats destaquen noms com els francesos Antoine Pierron i Johan Garcin, el noruec Simen Smestad, l’estatunidenca Abigail Hogie i la belga Siel Van der Vendel. També hi competiran destacats representants estatals com Daniel Castellanos i Maria Pomés. La competició de descens començarà divendres amb el reconeixement del recorregut i els primers entrenaments lliures. Dissabte serà el torn dels entrenaments oficials i les mànegues classificatòries, mentre que les finals es disputaran diumenge.
La programació esportiva es completarà amb el Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track (XCC), que es disputarà dijous 5 de juny i coronarà els nous campions estatals d’aquesta disciplina. A més, la prova serà puntuable per a la classificació dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Dissabte també es disputarà la darrera prova de la temporada de la Copa Catalana BTT Internacional Biking Point, que decidirà els guanyadors de la classificació general, així com la Super Cup Youth, una competició destinada a la promoció de joves talents del ciclisme de muntanya. L’esdeveniment reforça el paper de La Molina com una de les destinacions de referència del mountain bike al sud d’Europa. L’estació compta amb el Bike Park més gran de l’Estat espanyol, amb prop de 40 quilòmetres de recorreguts adaptats a diferents disciplines i nivells, incloent circuits de descens, cross country i espais d’iniciació.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis