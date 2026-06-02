La crisi de personal als espais naturals catalans posa en perill la conservació de la biodiversitat
Treballadors i sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals qualificats i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals com el Cadí-Moixeró, el Pedraforca i Montserrat
Regió7
Coincidint amb la Setmana de la Natura, el sindicat IAC-CATAC (Candidatura Autònoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya), el personal dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) denuncien la seva greu situació laboral i organitzativa que afecta els equips encarregats de la conservació del patrimoni natural de Catalunya, i té un impacte en parcs i paratges naturals com el del Cadí-Moixeró, del massís del Pedraforca o de Montserrat.
Alguns dels principals problemes de què es queixen són de "la precarització de les plantilles, la inexistència d’una planificació adequada dels recursos humans i la manca de voluntat política per reforçar les polítiques de conservació estan posant en risc tant la qualitat dels serveis públics com la protecció efectiva de la biodiversitat catalana".
Segons ha denunciat el personal afectat, la Direcció General arrossega des de fa anys una "insuficiència crònica de personal, una deficient estructuració dels equips de treball, situacions laborals irregulars que afecten professionals amb una elevada experiència i especialització", així com desigualtats retributives i de classificació professional entre diferents col·lectius.
I aquesta situació, afegeixen, es va veure agreujada per la finalització del Programa temporal per al desplegament dels instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000, que havia incorporat 38 professionals per reforçar els equips dels parcs naturals. Tot i que posteriorment es van crear 24 places de reforç temporal, molts treballadors denuncien que ara se’ls impedeix accedir a les noves places estructurals a causa de "criteris arbitraris de desvinculació" que els imposa l’Administració. Per això, lamenten que la situació comporti l'expulsió de personal altament qualificat.
Conseqüències directes sobre els espais naturals
Els experts asseguren que aquesta "mala gestió dels recursos humans" té conseqüències directes sobre la conservació dels espais naturals. La manca de personal provoca retards en contractacions, bloqueig de projectes estratègicsdificultats per desplegar mesures de conservació de la biodiversitat i l’endarreriment de nombrosos instruments de planificació previstos legalment.
El personal també denuncia una creixent ingerència política en la gestió dels espais naturals, la manca de transparència en la presa de decisions i la progressiva substitució dels criteris tècnics i científics per decisions polítiques que, segons ells, comprometen la seguretat jurídica i la protecció efectiva del patrimoni natural.
En aquest sentit, IAC-CATAC considera especialment preocupant la destitució del director del Parc Natural dels Ports, que ha generat una profunda inquietud entre els equips tècnics i ha estat percebuda com un missatge de desprotecció envers el personal que desenvolupa la seva feina amb criteris professionals i científics.
Els experts alerten que Catalunya afronta reptes cada vegada més complexos en matèria de biodiversitat, emergència climàtica i conservació dels ecosistemes. I asseguren que "aquests reptes no es poden abordar amb plantilles insuficients, personal precaritzat i una direcció política allunyada de la realitat dels espais naturals".
Les reclamacions del sindicat
Els treballadors del sector exigeixen una solució immediata per al personal afectat pels processos de cobertura de les places estructurals; la regularització i estabilització de les plantilles dels parcs naturals i de la Direcció General; el reconeixement professional i retributiu dels diferents col·lectius afectats; el desplegament efectiu dels instruments de planificació i conservació previstos legalment; la creació d’un departament propi que situï la conservació del patrimoni natural com una prioritat de país; i la destitució immediata del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahu.
Des de IAC-CATAC reiteren que defensar de les condicions laborals del personal públic també és defensar la conservació del patrimoni natural del país. "Sense professionals reconeguts, escoltats i dotats dels recursos necessaris, no hi haurà una protecció efectiva de la biodiversitat ni una gestió adequada dels espais naturals de Catalunya", conclouen.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026