Les estacions de muntanya també es gaudeixen a l'estiu: La Molina es convertirà en l'epicentre del ciclisme
Els equipaments turístics d’FGC oferiran prop de 174 km d’itineraris de senderisme i trail running, 74 activitats d’esport i natura, 7 circuits de Bike Park, 14 punts de restauració i passejos en 7 remuntadors
L'estació de La Molina estrenarà circuits de bici i recupera l'arribada amb el telecabina Cadí-Moixeró per visitar el renovat refugi Niu de l'Àliga
Les estacions de muntanya de Pirineu365, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), també es gaudeixen a l'estiu. I tant és així que començaran a obrir a partir de demà oferint prop de 174 quilòmetres d’itineraris marcats per a la pràctica de senderisme i trail running, entre moltes altres activitats que busquen desestacionalitzar i diversificar la seva oferta. La Molina, de fet, estrenarà circuits per als amants de la bicicleta i recuperarà l’arribada amb el telecabina Cadí-Moixeró per visitar el renovat refugi Niu de l’Àliga, que compta amb nous espais i una nova oferta gastronòmica.
Durant aquest estiu, els visitants podran participar en una setantena d'activitats d'esport i natura que s'organitzaran als equipaments turístics d'FGC, així com circuits per fer a peu, corrent o en bici, una quinzena de punts de restauració i passejos en set remuntadors. Així ho ha anunciat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, que ha destacat que "les activitats que oferim durant l’estiu són l’exemple del compromís d’FGC perquè les estacions de muntanya siguin espais on gaudir els 365 dies de l’any i no només a l’hivern".
La Molina inaugurarà la temporada d’estiu el 20 de juny i obrirà diàriament fins al 6 de setembre. A partir de llavors, s’hi podrà accedir els dissabtes i diumenges de setembre, a més del divendres 11, i finalitzarà la temporada el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre. L'estació posa en marxa diverses novetats per als amants de la bicicleta. Així, compta amb un nou circuit de Cross-Country, nous circuits renovats al Bike Park i 3 nous circuits (Bike Park Kids), dissenyats per als més petits, amb accés amb la cinta Johan Cruyff. Així, es convertirà en l’epicentre del ciclisme de muntanya acollint la Copa d’Europa de Descens i els Campionats d’Espanya de Cross Country des de demà, dia 5, i fins diumenge, dia 7 de juny.
A més, l'estació recupera l’arribada amb el Telecabina Cadí-Moixeró fins a la cota 2.537 m amb el renovat refugi Niu de l’Àliga, amb nous espais i nova oferta gastronòmica. S’oferiran nous productes com el forfet de temporada de passeig, vàlid per a l’estiu 2026 i l’hivern 2026-2027, o bé el producte combinat Telecabina més dinar al Niu.
Vall de Núria, que obre tot l’any, combinarà aquest estiu l’experiència del Cremallera amb una àmplia oferta familiar; Boí Taüll donarà el tret de sortida a l’estiu el 20 de juny i obrirà fins al 30 d’agost; i Vallter iniciarà la temporada l’1 de juliol i fins al 30 d’agost. Esport i Port Ainé, que no obren a l’estiu, col·laboren en la promoció turística del territori, que ofereix multitud de propostes per a tots els públics.
Fer turisme sobre raïls
Aquesta oferta es complementa amb la dels transports turístics. Englobats sota la marca Turistren, estan operatius durant tota la temporada d’estiu per descobrir l'interior de Catalunya. És un exemple el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, que afavoreixen l'accés sostenible al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, on es poden fer rutes de senderisme, visitar espais museístics i la seva Basílica.
De la mateixa manera, es podrà fer ús del Tren del Ciment, a l'Alt Berguedà, que manté el seu recorregut des de l'antiga fàbrica de ciment Asland (avui Museu del Ciment), a Castellar de n'Hug, fins a Guardiola de Berguedà, amb parades als Jardins Artigas de Gaudí i la Pobla de Lillet. Aquest tren ofereix servei fins a l’1 de novembre. Una de les principals novetats és l’horari ampliat amb motiu de la celebració de l’Any Gaudí. Així doncs, els dies d’obertura oferirà circulacions tant de matí com de tarda per a facilitar la planificació de les visites en un any en què es preveu una alta afluència als Jardins Artigas, obra de Gaudí.
A banda, estaran operatius el cremallera de Núria, al Ripollès, el Tren dels Llacs, a Lleida, i el Tren de la Granota, que circularà entre Les Planes i les estacions de Sabadell i Terrassa. Just aquesta primavera s’ha posat en marxa el Passaport Turistren, un nou suport que permet viatjar amb molts d'aquests transports turístics. A partir del primer viatge les persones usuàries disposen de descomptes de fins al 20% per poder viatjar en el següent transport turístic que escullin.
Descoberta del territori i el lleure familiar amb el FlexiPass
El FlexiPass, el suport de pagament per ús a les estacions de muntanya de Pirineu365, que es va estrenar la passada temporada d’hivern, s’ha consolidat i es transforma per a la temporada d’estiu. Així, serà vàlid a les estacions Pirineu365 obertes aquest estiu i permetrà accedir directament al remuntador principal de cada estació: el Telecabina Cadí-Moixeró a La Molina; el Cremallera de Núria a Vall de Núria; el Telecadira de Vaques a Boí Taüll; i el Telecadira Jordi Pujol Planella a Vallter.
Entre els avantatges d’utilitzar-lo destaquen el millor preu garantit, la continuïtat de descomptes, l’accés directe i la vigència anual. En el cas dels visitants que ja hagin fet ús del FlexiPass a l’hivern, el sistema reconeixerà el seu ús previ i aplicarà el descompte ja acumulat als viatges d’estiu; mentre que els qui l’utilitzin per primera vegada hauran d’adquirir el suport ara i podran gaudir dels avantatges fins a la finalització de la temporada d’estiu.
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