Caminar per la Cerdanya és també educació ambiental
El festival Happy Walking tanca una nova edició amb excursions guiades, activitats pedagògiques i un debat sobre els reptes de futur del senderisme al territori
El Cerdanya Happy Walking ha tancat una nova edició consolidant-se com una de les cites de referència del calendari de senderisme dels Pirineus i incorporant enguany una aposta decidida per l’educació ambiental. El festival ha combinat activitats de descoberta del territori, gastronomia local i reflexió sobre el futur dels camins amb una valoració molt positiva tant per part dels participants com de l’organització.
Una de les novetats més destacades ha estat la incorporació d’una activitat educativa dirigida als alumnes de cicle inicial de l’Institut Escola Bellver de Cerdanya. La proposta, desenvolupada als entorns del Parc Natural del Cadí-Moixeró i guiada per Pedratour, va situar l’educació ambiental al centre de l’experiència.
Durant la sortida, els escolars van conèixer els principals ecosistemes de la zona a través de dinàmiques participatives i activitats d’observació. L’activitat també va servir per apropar-los als efectes que el canvi climàtic està provocant als espais naturals de muntanya i fomentar una major consciència sobre la necessitat de preservar el patrimoni natural.
La programació oberta al públic va arrencar divendres amb l’activitat "Sota les estrelles de l’estany de Malniu", una excursió nocturna guiada per Travessa 360º que va permetre als participants descobrir un dels paratges més emblemàtics de la Cerdanya sota la llum de la lluna i les estrelles. La jornada es va completar amb un tast de pizzes elaborades amb cinc formatges de la comarca al Refugi de la Feixa.
L’endemà va ser el torn de la "Volta al Tossal d’Isòvol", una ruta guiada per Penyes Altes Outdoor Adventures que va recórrer diversos indrets paisatgístics i patrimonials del municipi. La sortida va finalitzar amb una degustació de productes locals, entre els quals hi havia pa de fetge elaborat per la Carnisseria Pons de Llívia i un batut de maduixa de Làctics l’Esquella.
La reflexió sobre el present i el futur del senderisme va arribar dissabte a la tarda amb la taula rodona "Més enllà del camí: el senderisme a Cerdanya", celebrada al Museu Cerdà de Puigcerdà. Hi van participar Mercè Morera, Manel Figuera, Alfons Brosel, Dolors Caballero i Sergi Pérez, sota la moderació de Carles de Moxó.
Durant gairebé dues hores, els ponents van abordar qüestions com el valor dels camins com a patrimoni, els beneficis de caminar per a la salut, la convivència entre els diferents usuaris de la muntanya i els principals reptes que afronta el territori en un context de creixent afluència de visitants.
El festival es va tancar amb un espai de trobada entre participants i ponents, amenitzat amb una degustació dels tradicionals Cerdans de la Pastisseria Cerdanya de Puigcerdà i del licor El Torb.
El Cerdanya Happy Walking forma part dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, una iniciativa impulsada per l’IDAPA amb l’objectiu de promoure un senderisme responsable, sostenible i estretament vinculat al coneixement del patrimoni natural i cultural dels territoris pirinencs.
Des de l’organització destaquen que aquesta edició ha servit per continuar posant en valor el senderisme com una eina per descobrir el territori, fomentar hàbits saludables i impulsar un model de turisme sostenible, alhora que ha incorporat una dimensió educativa destinada a conscienciar les noves generacions sobre la importància de conservar els espais naturals de la Cerdanya.
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