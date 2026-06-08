Un curs sobre la corrupció a l’Espanya contemporània s’incorpora a l’oferta de la Universitat d’Estiu Ramon Llull de Puigcerdà
El programa obre inscripcions amb 17 propostes formatives i quatre activitats obertes que abordaran també la intel·ligència artificial, la salut, les finances o la creació artística
La Universitat d’Estiu Ramon Llull de Puigcerdà ha obert el període de matrícula per a una nova edició que arribarà del 13 al 17 de juliol amb una oferta de 17 propostes formatives i quatre activitats obertes al públic. Entre les novetats d’enguany destaca la incorporació d’un curs dedicat a analitzar l’origen de la corrupció a l’Espanya contemporània durant els segles XIX i XX.
La proposta, impartida pels doctors Lluís Ferran Toledano i Gemma Rubí, se suma a una programació que combina cursos, tallers, jornades professionals i activitats divulgatives adreçades a públics diversos. Les inscripcions ja es poden formalitzar a través de l’Associació Universitària de Cerdanya.
El programa manté algunes de les propostes que han tingut una bona acollida en les darreres edicions. És el cas del curs sobre eines basades en intel·ligència artificial, impartit per Jordi Gual, o de la tercera edició del curs d’escriptura creativa que dirigirà Maria Rosa Nogué, professora de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Entre les novetats també hi figura una formació dedicada a les finances per a la jubilació, a càrrec de Robert Casajuana, així com un taller d’iniciació a la ceràmica conduït pels ceramistes Núria Saló i Jaume Vilà.
La salut continuarà ocupant un lloc destacat dins la programació amb el curs sobre dieta antiinflamatòria, impartit per Elena Carrillo i Marta Anguera, i una proposta centrada en el dret sistèmic i la seva aplicació en l’àmbit judicial, amb Sara Rodríguez, Inmaculada Mas i Ana María Ballester.
La música també tindrà protagonisme amb el curs "Wagner i la música postromàntica", que oferirà el musicòleg Joan Vives.
Tallers de botànica, cosmètica i una mirada diferent sobre Gaudí
L’oferta de tallers inclourà una aproximació a l’univers de Gaudí des d’una perspectiva enològica de la mà de Toni Cot, així com una sessió sobre cura de la pell titulada "L’skin care explicat: entre la publicitat i la ciència", conduïda per la farmacèutica Lena de Pons.
La programació es completarà amb el taller "Les flors de les bruixes", en què Carme Bosch acostarà als participants els coneixements de la botànica popular.
Com ja es va fer l’any passat, la Fundació Hospital de Puigcerdà promourà una xerrada sobre l’envelliment amb Lourdes Bermejo i Magdalena García sota el títol "Diàlegs sobre la maduresa de la vida i el seu final".
Una ruta pel Puigcerdà desaparegut
Una altra de les novetats és la incorporació d’una ruta guiada sobre el Puigcerdà desaparegut i la història de l’estiueig a la vila, que serà conduïda per l’estudiosa local Sandra Adam.
Les jornades professionals tornaran a tenir un pes important dins del programa. La Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica arribarà a la seva vint-i-quatrena edició, mentre que la Jornada d’Estiu de la Professió Farmacèutica celebrarà la setena. També hi haurà una nova edició de la Jornada de Desenvolupament Rural, dedicada enguany a l’ús de drons en explotacions ramaderes, i del Summit Digital Entertainment.
Pel que fa a les activitats obertes al públic, la cuinera i divulgadora Ada Parellada pronunciarà la conferència inaugural amb una reflexió sobre l’alimentació sostenible. El programa inclourà també una observació astronòmica al Niu de l’Àliga, la Nit de les Arts al Parc Schierbeck amb la Companyia Locurei i la conferència de cloenda del filòsof Francesc Torralba, titulada "Anatomia de l’esperança".
La Universitat d’Estiu Ramon Llull és una iniciativa coorganitzada per l’Associació Universitària de Cerdanya, l’Ajuntament de Puigcerdà i la Universitat Ramon Llull, i s’ha consolidat com una de les principals cites formatives i divulgatives de l’estiu a la comarca.
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