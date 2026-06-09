La Cerdanya i l’Alt Urgell obriran oficines d’atenció ciutadana per facilitar els tràmits del transport públic
Puigcerdà incorporarà un nou centre de serveis de mobilitat i Oliana oferirà suport per gestionar incidències dels usuaris
Els usuaris del transport públic de la Cerdanya i l’Alt Urgell disposaran a partir d’aquest estiu de més facilitats per gestionar abonaments, resoldre incidències i obtenir informació relacionada amb la mobilitat. El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica desplegarà nous punts d’atenció a les comarques pirinenques amb l’objectiu d’acostar aquests serveis a la ciutadania i evitar desplaçaments innecessaris.
Una de les principals novetats serà l’obertura d’un Centre d’Atenció a l’Usuari al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, que complementarà els serveis que fins ara es concentraven principalment a la Seu d’Urgell i Vielha. Paral·lelament, l’Ajuntament d’Oliana es convertirà en un punt de referència per a la gestió d’incidències vinculades al sistema de transport públic.
La iniciativa forma part d’una ampliació de la xarxa d’atenció a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, on també s’habilitaran nous serveis al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i Llavorsí. Amb aquesta implantació, els usuaris podran fer nombrosos tràmits sense sortir de la seva comarca.
Entre els serveis previstos hi ha l’obtenció i recàrrega de les targetes integrades de transport, la recollida de títols personalitzats i la resolució de consultes o incidències relacionades amb els desplaçaments en transport públic.
La mesura arriba després que, a principis del 2024, les comarques de l’Alt Pirineu i Aran quedessin integrades dins el sistema tarifari de l’ATM de Lleida. Aquest canvi va permetre unificar els títols de transport i facilitar la mobilitat dels viatgers arreu de la demarcació amb una única targeta.
Des del Departament de Territori destaquen que l’ampliació dels centres respon a la voluntat de millorar l’atenció directa als usuaris i adaptar els serveis a la realitat d’un territori extens i amb importants distàncies entre municipis. En el cas de la Cerdanya i l’Alt Urgell, la nova xarxa pretén evitar que molts ciutadans hagin de recórrer desenes de quilòmetres per resoldre gestions administratives relacionades amb el transport.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que la col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals és clau per acostar els serveis públics a la població i garantir una mobilitat més accessible. Segons ha remarcat, l’objectiu és que qualsevol usuari pugui gestionar els seus tràmits de manera ràpida i pròxima, independentment del municipi on resideixi.
L’obertura dels nous centres està prevista entre aquest mes de juny i principis de juliol.
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