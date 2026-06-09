Llívia demana a una part del municipi que no begui aigua de l'aixeta mentre es repara un dipòsit
Un cop finalitzada la intervenció, l'empresa gestora Veolia sol·licitarà una nova analítica per comprovar que els nivells dels subproductes derivats de la desinfecció de l'aigua han tornat als paràmetres habituals
L'Ajuntament de Llívia ha demanat als veïns de Cereja i d'alguns sectors de la part alta del municipi que evitin consumir aigua de l'aixeta mentre es completen les obres de reparació del dipòsit que abasteix aquesta zona i es verifica posteriorment la qualitat de l'aigua.
Segons ha informat el servei municipal d'aigua, els treballs se centren en la reparació i substitució de la coberta del dipòsit de Cereja, una actuació que es troba ja en la seva fase final. La previsió és que les obres quedin enllestides aquesta setmana.
Un cop finalitzada la intervenció, l'empresa gestora Veolia sol·licitarà una nova analítica per comprovar que els nivells dels subproductes derivats de la desinfecció de l'aigua han tornat als paràmetres habituals. Fins que no es disposi dels resultats i es confirmi la normalització de la situació, el consistori manté les recomanacions preventives per als usuaris afectats.
Així, l'Ajuntament demana que l'aigua de la xarxa no s'utilitzi per beure, cuinar ni preparar aliments. En canvi, sí que es pot continuar fent servir amb normalitat per a la higiene personal, la neteja de la llar, el rentat de roba o altres usos domèstics.
Les obres també tenen conseqüències sobre el sistema de distribució. Durant aquests dies, el subministrament als barris situats a la part alta de Llívia, especialment als sectors de la Colomina i Julia Lybica, es realitza des del dipòsit de Gorguja, una circumstància que pot provocar alteracions puntuals en la pressió de l'aigua.
Des del consistori s'ha demanat comprensió als veïns davant les molèsties ocasionades per aquesta situació excepcional, tot recordant que les actuacions tenen com a objectiu garantir el correcte funcionament de la infraestructura i assegurar la qualitat del servei d'abastament.
L'Ajuntament ha anunciat que mantindrà informada la població sobre l'evolució dels treballs i sobre els resultats de les analítiques que han de determinar quan es podrà reprendre amb normalitat el consum d'aigua de l'aixeta en les zones afectades.
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