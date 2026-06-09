Puigcerdà accelera un pla d'obres de manteniment per millorar els carrers abans de la temporada d'estiu
L’Ajuntament actua a la plaça de Santa Maria i al camí de Vilallobent per corregir desperfectes i millorar la seguretat i l’accessibilitat dels espais públics
L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa un pla d’actuacions de manteniment i adequació de la via pública amb l’objectiu de corregir alguns dels principals desperfectes detectats al municipi abans de l’inici de la campanya d’estiu i de les grans puntes d’afluència turística que cada any registra la capital cerdana.
Els treballs se centren aquestes setmanes en diferents punts del terme municipal i busquen millorar la seguretat, l’accessibilitat i l’estat general dels espais públics més transitats, tant al nucli urbà com en accessos rurals.
Una de les actuacions principals es desenvolupa a la plaça de Santa Maria, on s’estan substituint diverses peces de granit deteriorades als dos accessos que connecten amb la prolongació del carrer Major, així com a l’entrada de la plaça pel carrer Espanya.
L’objectiu de la intervenció és reforçar la seguretat dels vianants, eliminar irregularitats del paviment i mantenir una imatge homogènia d’un dels espais més emblemàtics i concorreguts del centre de Puigcerdà, especialment durant els mesos d’estiu.
Paral·lelament, la Brigada Municipal ha actuat a Vilallobent, on ha dut a terme treballs de condicionament i anivellament d’un tram d’uns 300 metres del camí que uneix aquest nucli amb el Pont de la Vanera.
L’actuació permet millorar les condicions de pas i garantir el manteniment adequat d’un accés utilitzat habitualment tant pels veïns com pels usuaris de l’entorn rural.
Des del consistori remarquen que aquestes intervencions formen part de les tasques periòdiques de conservació de l’espai públic i que prenen especial rellevància a les portes de la temporada alta turística, quan la població de la vila experimenta un increment notable i augmenta la pressió sobre carrers, places i equipaments.
Durant l’execució de les obres, algunes zones poden quedar parcialment delimitades o presentar afectacions puntuals al pas de vianants, tot i que els treballs s’estan desenvolupant amb la voluntat de minimitzar les molèsties i garantir la mobilitat dels usuaris.
Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament vol arribar als mesos d’estiu amb els principals punts del municipi en les millors condicions possibles, reforçant tant la seguretat com la imatge urbana d’una població que durant les vacances multiplica el nombre de visitants.
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