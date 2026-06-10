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Un cuiner de Llívia reformula el capipota i rep un premi

El xef Albert Boronat guanya el Concurs de Capipota de Catalunya en la categoria d’innovació, en un certamen que celebra els menuts i l’esmorzar de forquilla

Albert Boronat cuinant

Albert Boronat cuinant / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Llivia

El xef de Llívia Albert Boronat ha aconseguit el primer premi del Concurs de Capipota de Catalunya de vedella, celebrat a Igualada en el marc del Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies. Boronat s’ha imposat en la categoria d’innovació entre un total de 18 participants procedents d’arreu del país, consolidant la presència de la cuina cerdana en l’escena gastronòmica catalana.

El certamen, organitzat per l’associació Vadefoodies, posa en valor la cuina dels menuts i reivindica el capipota com un dels plats més representatius de l’anomenat esmorzar de forquilla. El concurs premia tant les propostes més fidels a la tradició com aquelles que ofereixen reinterpretacions creatives d’aquest clàssic de la cuina popular catalana, segons ha informat l'Ajuntament de Llívia

En aquesta edició, el reconeixement a Boronat arriba en la categoria dedicada a la innovació, un àmbit que busca destacar noves tècniques, presentacions i lectures contemporànies d’un plat arrelat a la tradició.

Albert Boronat amb el guardó

Albert Boronat amb el guardó / ARXIU PARTICULAR

El festival Vadefoodies d’Igualada ha celebrat enguany la seva desena edició, consolidant-se com una de les cites gastronòmiques de referència del calendari català. El concurs de capipota, incorporat recentment al programa, ha viscut la seva segona convocatòria i ha anat guanyant pes dins el certamen.

En la primera edició del concurs, el restaurant Sant Josep de Bellver de Cerdanya ja havia aconseguit el primer lloc en la categoria de recepta tradicional, confirmant també el bon moment de la gastronomia pirinenca en aquest tipus de competicions.

Vadefoodies és una associació formada per professionals i aficionats de la gastronomia d’Igualada, la majoria vinculats al sector de la restauració, que comparteixen l’objectiu de promoure la cultura culinària i les noves tendències gastronòmiques des del territori.

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Amb aquest nou guardó, la cuina de la Cerdanya suma un altre reconeixement en un àmbit on tradició i innovació conviuen cada vegada amb més força, i on plats històrics com el capipota continuen trobant noves formes d’expressió a les cuines contemporànies.

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