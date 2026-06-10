Inversió milionària per solucionar la mala cobertura telefònica al Pirineu
El Govern preveu invertir 10 milions d’euros per eliminar els punts foscos
ACN
La Generalitat preveu destinar 10 milions d’euros a la instal·lació d’antenes i torres de cobertura per millorar les telecomunicacions arreu del país i reduir les zones sense senyal, especialment en àrees de muntanya. Així ho ha explicat la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, que ha destacat la voluntat de posar fi als coneguts punts foscos de cobertura que encara afecten diversos municipis del territori.
Romero ha explicat que la delegació treballa de manera coordinada amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per identificar els emplaçaments més adequats per a les noves infraestructures. L’objectiu és facilitar a les operadores els accessos necessaris i els punts de subministrament elèctric perquè puguin desplegar els seus equips amb més agilitat.
Les actuacions es duran a terme amb la col·laboració dels ajuntaments i aprofitant també les línies d’ajuts impulsades per l’Estat. Entre els municipis que actualment presenten mancances de cobertura hi ha Soriguera, al Pallars Sobirà, i Pont de Bar i la Vansa i Fórnols, a l’Alt Urgell.
La millora de les telecomunicacions forma part del conjunt d’inversions previstes en el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026, que contempla una dotació global de 63,1 milions d’euros per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. La xifra representa un increment del 49% respecte als darrers comptes aprovats l’any 2023.
Segons la delegada del Govern, aquests recursos han de servir per modernitzar els serveis públics i avançar en àmbits com l’accés a l’habitatge, la cohesió territorial, la prosperitat econòmica, la defensa de la llengua catalana i l’autogovern.
Entre les inversions més destacades hi ha els centres de tractament de residus de la Cerdanya i del Pirineu-Aran, que rebran una dotació conjunta de 10,2 milions d’euros, així com les actuacions previstes a les estacions d’esquí de La Molina, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, amb una inversió global de 5,2 milions.
Pel que fa al repartiment territorial, la Cerdanya i l’Alt Urgell encapçalen la distribució pressupostària amb 16,8 milions d’euros cadascuna. Les segueix el Pallars Jussà, amb una assignació de 13,8 milions.
Els comptes també inclouen actuacions específiques en diferents municipis pirinencs. Entre aquestes destaca una intervenció a la zona esportiva del Palau de Gel de Vielha, dotada amb 200.000 euros, la construcció d’una piscina coberta a Rialp, pressupostada en 1,6 milions d’euros, i la creació d’una àrea per a autocaravanes a Coll de Nargó, destinada a reforçar l’oferta de serveis vinculats al turisme itinerant.
Amb aquestes inversions, el Govern vol reforçar les infraestructures i els serveis de les comarques de muntanya, amb l’objectiu de reduir desequilibris territorials i millorar la qualitat de vida dels habitants de l’Alt Pirineu i Aran.
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