Una càmera capta una mostela a Coll de Pal i confirma el bon estat ecològic de l'entorn
Els tècnics del Parc Natural Cadí-Moixeró destaquen que la presència d'aquest petit carnívor és un indicador de la qualitat ambiental dels hàbitats d'alta muntanya
Una càmera de fototrampeig instal·lada a Coll de Pal en el marc del projecte de seguiment d'ocells d'alta muntanya Corys ha captat una imatge poc habitual: la presència d'una mostela (Mustela nivalis), el carnívor més petit d'Europa. L'observació ha estat rebuda amb satisfacció pels tècnics del Parc Natural Cadí-Moixeró, que consideren que aquesta detecció evidencia el bon estat de salut dels ecosistemes de la zona.
La mostela és una espècie discreta i difícil d'observar directament a la natura malgrat la seva àmplia distribució. La seva agilitat i els seus hàbits principalment solitaris fan que sovint passi desapercebuda, motiu pel qual la seva captura en imatges mitjançant càmeres automàtiques és considerada una observació destacada.
Segons expliquen els responsables del seguiment, la presència d'aquest petit depredador és un bon indicador de la riquesa ecològica dels ambients de muntanya. La mostela ocupa un lloc important dins la cadena tròfica i contribueix al control natural de les poblacions de petits mamífers, fet que ajuda a mantenir l'equilibri dels ecosistemes.
L'observació també posa de manifest la utilitat dels projectes de seguiment de fauna que es duen a terme al parc. Tot i que les càmeres estan orientades principalment a obtenir informació sobre les espècies objecte d'estudi, com els ocells d'alta muntanya, sovint registren la presència d'altres animals que aporten informació valuosa sobre la biodiversitat de l'entorn.
Els tècnics del Parc Natural Cadí-Moixeró assenyalen que aquest tipus de registres permeten ampliar el coneixement sobre la fauna que comparteix els hàbitats d'alta muntanya i reforcen la importància de continuar impulsant programes de monitoratge ambiental. En aquest cas, la detecció de la mostela a Coll de Pal es converteix en una mostra més de la bona conservació dels espais naturals del parc i de la seva capacitat per mantenir espècies sensibles i poc visibles.
La imatge ha estat obtinguda per una de les càmeres de fototrampeig del projecte Corys, dedicat al seguiment de la fauna d'alta muntanya i a l'estudi de l'estat de salut de l'entorn natural.
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