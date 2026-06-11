La Federació d'Entitats Excursionistes fa de l'Hospital de Cerdanya el seu centre de referència
La FEEC destaca la proximitat, l’especialització i el coneixement del territori de la Unitat de Medicina de l’Esport
L’Hospital de Cerdanya s’ha consolidat com un centre de referència per als esportistes vinculats a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) gràcies a la tasca que desenvolupa la seva Unitat de Medicina de l’Esport i de l’Activitat Física (UME) en el seguiment mèdic i del rendiment dels atletes de muntanya.
La federació ha volgut reconèixer públicament aquesta col·laboració i la confiança que els seus esportistes i equips tècnics dipositen en els professionals de l’hospital, que participen en les proves diagnòstiques i en el control de la salut dels esportistes des de les etapes de formació fins a les competicions internacionals d’alt nivell.
Segons ha explicat Marc Pinsach Rubirola, entrenador del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC), la proximitat dels serveis mèdics especialitzats és un factor determinant per als esportistes que desenvolupen la seva activitat al Pirineu.
"Des de la FEEC volem agrair el suport que rebem de l'Hospital i dels seus professionals per poder realitzar proves diagnòstiques i de seguiment de la salut i del rendiment dels nostres esportistes. S'agraeix poder tenir aquest servei a prop del nostre lloc d'entrenament i residència, el Pirineu, per comoditat i perquè veus que entenen millor la realitat del nostre esport. És un patrimoni per al país poder gaudir d'aquest servei", ha afirmat.
Des de la federació es posa especialment en valor el coneixement que els professionals de la UME tenen dels esports de muntanya, així com la seva experiència en l’acompanyament de disciplines que exigeixen una preparació física i mèdica molt específica. Aquesta especialització, sumada a la ubicació estratègica de l’hospital, ha convertit el servei en un recurs habitual per als esportistes que entrenen i competeixen als Pirineus.
La unitat ofereix un seguiment integral que combina l’avaluació de la salut amb l’anàlisi del rendiment esportiu, un aspecte clau per als atletes que participen en competicions d’alt nivell i que necessiten controls periòdics per optimitzar la preparació.
Per a l’Hospital de Cerdanya, aquest reconeixement suposa una mostra de confiança en la feina desenvolupada pels professionals de la UME. El centre defensa una manera d’entendre la medicina esportiva que combina el rigor científic amb una atenció personalitzada, tenint en compte que darrere de cada esportista hi ha un procés continuat d’esforç, preparació i superació.
Aquest vincle amb la FEEC reforça també el compromís de l’hospital amb l’esport, la salut i el territori, consolidant el paper de la UME com un servei especialitzat de referència per als practicants de les disciplines de muntanya i per a la comunitat esportiva del conjunt del país.
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