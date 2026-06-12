Cuina Pirinenca de Cerdanya recull el premi 'Gi!' pels 20 anys promocionant la vall des dels fogons
Els xefs anuncien que a la tardor donaran continuïtat a la Festa de l'entitat amb una segona edició que ampliarà l'aforament
L'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya ha recollit aquest dijous al vespre el premi 'Gi!' en la categoria espcial Juli Soler i Lobo que atorga el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona. El reconeixement posa en valor la trajectòria de l'entitat en la promoció de la gastronomia i els productes de proximitat de la comarca durant ja dues dècades El president de l'associació, Frederic Merino, ha expressat la satisfacció dels seus membres per una distinció que considera un premi a la feina desenvolupada durant aquestes vint anys.
Segons ha explicat el president de l'entitat, el jurat ha valorat especialment la tasca desenvolupada en favor del producte de proximitat i el recorregut de l'associació en la promoció de la comarca a través de la gastronomia. A l'acte d'entrega hi van assistir en nom de l'entitat el mateix Merino, Montse Dolcet i Patrick Orriols. També hi van ser en nom del Consell Comarcal Cristina Rotellà i Mar Quera.
Merino ha assenyalat que els principals objectius de l'entitat continuen sent la promoció de la Cerdanya, el suport als productors locals i la difusió de la cuina cerdana. En aquest sentit, destaca l'augment progressiu del nombre de productors agroalimentaris de la comarca i la importància de donar-los visibilitat a través de la restauració.
El president considera que aquest reconeixement també pot servir d'estímul perquè nous establiments s'incorporin a l'associació. Actualment, la comarca compta amb cada vegada més restaurants que compleixen els criteris de qualitat i vinculació amb el territori que exigeix l'entitat, de manera que Cuina Pirinenca te un gran potencial de creixement com a organització. Actualment Cuina Pirinenca de Cerdanya la formen Ca l'Eudald, Cal Jet, Shierbeck, Can Ventura, Hotel del Prado, Grau de l'ós, La Chaumière, Park Hotel Puigcerdà i Cal Fuxet.
Paral·lelament, l'associació ja treballa en l'organització de la segona edició de la Festa de Cuina Pirinenca, una iniciativa que va tenir una bona acollida en la seva estrena el mes d'octubre. Els restauradors preveuen celebrar una reunió de treball aquesta mateixa setmana per començar a definir-ne els detalls i estudien repetir l'esdeveniment. La seva voluntat és ampliar la capacitat de participació i consolidar una proposta que vol esdevenir un aparador de la gastronomia local. Tot apunta que la cita podria tornar a celebrar-se també durant el mes d'octubre, tot i que la data definitiva encara està pendent de confirmació.
Per a l'associació, el premi Gi! representa un impuls per continuar reforçant la vinculació entre restauració, territori i producte local, una línia de treball que ha marcat la seva trajectòria durant les darreres dues dècades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors