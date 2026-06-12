L’església de Sant Llorenç de Das es convertirà en un firmament inspirat en els Perseids
L’artista cerdana Penélope Clot pinta el temple del seu poble amb el suport de la Fundació Bosch Aymerich una obra contemporània que farà de contrapunt al romànic dominant de la vall
Acostumades a l’austeritat i als elements característics del romànic que defineixen bona part dels temples de la Cerdanya, les esglésies de la comarca incorporen poques vegades intervencions d’art contemporani. Per això, la proposta que pren forma aquests dies a l’església de Sant Llorenç de Das suposa un singular contrapunt estètic i conceptual a aquest patrimoni històric. La pintora cerdana Penélope Clot està transformant l’interior del temple amb una obra inspirada en la pluja d’estels dels Perseids, que convertirà l’espai en un gran cel nocturn ple de llum i simbolisme.
La intervenció, que compta amb el suport de la Fundació Bosch Aymerich, preveu cobrir l’interior de l’edifici amb una proposta visual basada en els fenòmens astronòmics de l’estiu. Si els treballs es desenvolupen segons el calendari previst, la inauguració tindrà lloc el pròxim 10 d’agost, coincidint amb la celebració de Sant Llorenç, segons ha explicat des de Turisme de Cerdanya del Consell Comarcal.
El projecte emfatiza la connexió entre patrimoni, paisatge i creació contemporània. La iniciativa neix de l’arrelament de l’artista al territori i de la voluntat d’aportar una nova dimensió a un dels espais més representatius del poble de Das.
Clot desenvolupa la seva activitat artística en un estudi situat a l’antiga quadra de la casa familiar de Das, un espai que ha convertit en centre de creació i que manté una estreta relació amb l’entorn natural que inspira bona part de la seva producció. Recentment, la pintora ha estat seleccionada per formar part del programa de promoció d’artesans i creadors vinculats al Parc Natural del Cadí-Moixeró, una plataforma destinada a donar visibilitat als professionals que treballen des del territori. Aquesta iniciativa li ha permès ampliar la difusió de la seva obra i arribar a nous públics.
Nascuda l’any 1975, Penélope Clot va iniciar el seu recorregut formatiu a Barcelona. A l’Escola Massana es va especialitzar en tècniques vinculades a la laca japonesa entre els anys 2000 i 2001 i, posteriorment, en gravat entre 2002 i 2003. Més endavant va completar la seva preparació a l’Escola Da Vinci, on va aprofundir en disciplines com el dibuix i la perspectiva.
Tot i aquest bagatge acadèmic, l’artista defensa una manera de treballar marcada per la investigació personal i l’aprenentatge constant. De fet, es defineix com una creadora essencialment autodidacta, convençuda que la curiositat i la formació continuada són elements imprescindibles en qualsevol procés artístic.
La intervenció a l’església de Sant Llorenç representa una nova oportunitat per vincular cultura i patrimoni en un entorn de gran valor identitari per a la Cerdanya, alhora que reforça la projecció d’una artista que manté un profund compromís amb el territori que l’ha vist créixer.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors