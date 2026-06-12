Les sanitats de Catalunya i França reforcen la cooperació amb una trobada a Puigcerdà
Una jornada de treball a l'Hospital de Cerdanya aborda els nous projectes assistencials, la coordinació d'emergències i l'augment de l'activitat transfronterera
Una cinquantena de professionals de l'àmbit de la salut, comandaments assistencials i responsables d'institucions sanitàries de Catalunya i França s'han reunit aquesta setmana a Puigcerdà en una nova jornada de treball destinada a reforçar la col·laboració entre els dos costats de la frontera.
La sessió, celebrada a les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya, va servir per compartir experiències, analitzar projectes en curs i abordar els reptes de futur d'un model sanitari transfronterer que s'ha convertit en una referència única a Europa.
Un dels aspectes centrals de la trobada va ser la presentació de l'acord de coordinació entre el SEM català i el SAMU francès, un mecanisme que permet millorar la resposta davant determinades urgències mèdiques en territoris fronterers. Els assistents van poder conèixer el funcionament pràctic del dispositiu i els protocols previstos per agilitzar l'activació dels recursos d'emergència.
Durant la jornada també es van exposar les novetats de la cartera de serveis de l'Hospital de Cerdanya, així com diferents iniciatives destinades a reforçar l'atenció als pacients. Entre els projectes presentats hi ha la incorporació de nous professionals, l'ampliació de serveis destinats als usuaris francesos i diverses actuacions de modernització de les instal·lacions.
La responsable de la Unitat d'Atenció als Usuaris i Professionals Francesos (UAUP) va presentar les dades més recents sobre l'activitat assistencial del centre, que continua registrant un creixement sostingut i una presència cada vegada més elevada de pacients procedents de França. Aquesta unitat s'ha consolidat com una peça clau per facilitar la comunicació entre els dos sistemes sanitaris i garantir la continuïtat assistencial dels usuaris.
La jornada es va completar amb un espai d'intercanvi entre els participants que va permetre establir nous contactes professionals i consolidar relacions de col·laboració ja existents. Els organitzadors consideren que aquest tipus de trobades contribueixen a enfortir la xarxa sanitària transfronterera i a millorar la coordinació entre els equips que treballen a banda i banda de la frontera.
La voluntat de les institucions implicades és donar continuïtat a aquestes sessions de treball per seguir aprofundint en la cooperació entre Catalunya, la Cerdanya i els territoris veïns de França, amb l'objectiu de millorar l'atenció als ciutadans dels dos països.
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