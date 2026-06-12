La Molina mobilitza una cinquantena de participants en una jornada de neteja de l'entorn
L'estació ha donat el tret de sortida al programa d'accions ambientals impulsat per Pirineus 365 de Ferrocarrils de la Generalitat per conscienciar sobre la recollida de residus als espais naturals
L'estació de La Molina ha acollit aquest divendres la setena edició del Clean Up Day, una jornada de recollida de residus que ha reunit una cinquantena de participants amb l'objectiu de contribuir a la conservació de l'entorn natural i fomentar actituds responsables entre els visitants de la muntanya.
L'activitat, impulsada per Pirineus 365 i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró, les fundacions Tallers de Cerdanya i ADIS, l'Escola Bac de Cerdanya i el restaurant Alabau. Entre els participants hi havia una trentena d'alumnes de cicle mitjà del centre educatiu d'Alp, així com persones vinculades a les dues entitats socials dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat.
La recollida de residus s'ha desenvolupat durant el matí en diversos sectors de l'estació, entre els quals hi havia les zones d'Alabau, la Pista Llarga, el Telecabina i l'entorn del llac. A més de retirar deixalles acumulades en aquests espais, la jornada ha servit per sensibilitzar els participants sobre la necessitat de reduir els residus d'un sol ús i preservar els espais naturals d'alta muntanya.
L'acció celebrada a la Cerdanya és la primera d'un calendari d'activitats que les estacions de muntanya gestionades per FGC desenvoluparan entre els mesos de juny i octubre. El programa inclou iniciatives similars a Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll amb la voluntat de reforçar el compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural.
En el cas de Vall de Núria, està previst organitzar una jornada de neteja col·laborativa amb treballadors de les empreses vinculades a l'estació, mentre que Vallter impulsarà una nova edició de la recollida de residus en col·laboració amb el Club Excursionista MadTeam. Per la seva banda, Boí Taüll continuarà amb les actuacions habituals de neteja en diferents sectors de la muntanya durant els mesos d'estiu.
Amb aquestes iniciatives, les estacions agrupades sota la marca Pirineus 365 volen reforçar la conscienciació ambiental entre els usuaris i contribuir a mantenir en bones condicions uns espais naturals que cada any reben milers de visitants. La jornada celebrada a La Molina ha tornat a evidenciar la importància de la implicació ciutadana en la preservació del patrimoni natural del territori.
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