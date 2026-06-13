Aficionats al ciclisme d'arreu de Catalunya nodreixen el grup de voluntaris que rebran el Tour de França a Puigcerdà
L'Ajuntament de Puigcerdà ja té tancat el dispositiu de voluntaris que col·laborarà en l'organització del pas del Tour de França per la capital cerdana el dia sis de juliol. El dispositiu comptarà amb una seixantena de persones, una xifra superior a les necessitats inicialment previstes i que permetrà enviar dues persones a cada punt de control.
La resposta ciutadana ha sorprès positivament l'organització, especialment perquè la gran majoria dels inscrits no són de la Cerdanya, sinó que provenen de diferents comarques de Catalunya. Entre els participants hi ha voluntaris del Bages, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Ripollès, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès o la Conca de Barberà, entre d'altres. També hi ha representació local amb una desena de voluntaris de municipis com Puigcerdà, Llívia, Bellver de Cerdanya i Prullans, segons ha confirmat el tècnic municipal d'Esports, Xavier Guiu,
Els voluntaris estan convocats el proper sis de juliol a la rotonda del Patinador, on rebran les instruccions necessàries abans de ser distribuïts pels diferents punts de control del recorregut. La seva funció principal serà vetllar per la seguretat viària i evitar l'accés de vehicles a les zones restringides durant el desenvolupament de la cursa.
A més, també tindran un paper destacat en la gestió del públic, especialment per evitar que els espectadors envaeixin la calçada durant el pas de la caravana publicitària o del pilot ciclista, una de les principals preocupacions organitzatives en aquest tipus d'esdeveniments.
Segons ha detallat Xavier Guiu, l'elevat nombre d'inscrits permetrà que en la majoria dels punts hi hagi dues persones, fet que facilitarà la coordinació i el desenvolupament de les tasques de control.
Des del consistori valoren molt positivament la implicació rebuda, especialment pel fet que nombroses persones de diferents territoris de Catalunya hagin decidit desplaçar-se fins a Puigcerdà per participar de manera altruista en un dels esdeveniments esportius més importants del calendari internacional.
La mobilització suposa una cita històrica per al territori en l'àmbit esportiu i de promoció. La Cerdanya tindrà un paper rellevant en la tercera etapa del Tour, que passarà per municipis com Alp, Fontanals de Cerdanya i Puigcerdà abans d'endinsar-se cap al Capcir. La jornada prevista per al 6 de juliol unirà Granollers amb Els Angles en un recorregut de prop de 200 quilòmetres que travessarà desenes de poblacions catalanes i situarà l'Alt Pirineu en el focus internacional del ciclisme.
Des del consistori valoren molt positivament la implicació rebuda, especialment pel fet que nombroses persones de diferents territoris de Catalunya hagin decidit desplaçar-se fins a Puigcerdà per participar de manera altruista en un dels esdeveniments esportius més importants del calendari internacional.
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