Nova recollida de la brossa a Bellver: contenidors sota videovigilància
Els abocaments irregulars obliguen l'Ajuntament a incrementar el control amb càmeres que detectaran els veïns i industrials incívics
L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya s’ha vist obligat a fer una passa més en el desplegament i control del nou sistema de recollida porta a porta. Després de mesos detectant conductes incíviques i un ús inadequat dels punts de recollida, el consistori ha decidit instal·lar càmeres de videovigilància en diverses àrees del municipi amb la voluntat de reduir els abocaments incívics i millorar el funcionament del servei.
La mesura arriba arran de les incidències registrades especialment en contenidors situats en zones perifèriques o menys transitades. Segons ha explicat l’alcaldessa, Laia Serra en una entrevista a Pirienus TV, en alguns d’aquests espais s’hi acumulen residus que no corresponen a la recollida ordinària, com ara runa, pneumàtics, restes de materials de construcció, pots de pintura o bosses amb residus procedents d’activitats professionals.
El consistori considera especialment preocupant la presència d’aquest tipus de deixalles, ja que en molts casos corresponen a activitats econòmiques que disposen d’altres vies de gestió dels residus. Un dels punts on s’han detectat més problemes és l’àrea de contenidors situada a la sortida de Riu de Santa Maria.
A aquesta problemàtica s’hi suma l’abandonament freqüent de voluminosos fora dels dies establerts per a la seva recollida. Mobles, electrodomèstics i altres objectes apareixen sovint al costat dels contenidors sense que els seus propietaris hagin avisat prèviament el servei municipal corresponent.
Des de l’Ajuntament remarquen que la instal·lació de càmeres no té inicialment una finalitat sancionadora, sinó preventiva. L’objectiu és reduir els comportaments incívics i conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de respectar les normes de gestió dels residus. Tot i això, el govern municipal admet que l’evolució dels fets determinarà si cal adoptar mesures addicionals en el futur.
L’alcaldessa ha reconegut a Pirineus TV que encara cal ajustar alguns aspectes del servei, especialment les freqüències de recollida, per adaptar-les millor a les necessitats reals dels veïns. Tanmateix, també ha insistit en la necessitat que la població s’impliqui en el nou sistema i en faci un ús correcte.
En aquest sentit, Serra ha remarcat que bona part de les incidències deriven del fet que alguns usuaris continuen utilitzant els contenidors convencionals en lloc de recórrer al servei porta a porta. També ha lamentat que, en alguns casos, la brossa s’abandoni directament a terra sense comprovar si els contenidors estan operatius.
Per facilitar l’adaptació al nou model, l’Ajuntament ha ampliat el nombre de contenidors de les diferents fraccions a les illes de recollida. A més, els nous equips encara permeten l’obertura sense necessitat de clauer electrònic.
Les càmeres de vigilància s’han instal·lat al carrer Josep Zulueta de Bellver i també als nuclis de Talló, Bor i Riu de Santa Maria, alguns dels punts on s’havien acumulat més queixes i incidències relacionades amb la gestió dels residus.
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