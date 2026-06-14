L'Hospital transfronterer incrementa el 128% l'atenció a pacients de l'Alta Cerdanya, el seu repte clau
La memòria d'activitat de l'any 2025 registra la major prestació de serveis del centre de la seva història
L'Hospital de Cerdanya va assolir durant el 2025 el nivell d'activitat més elevat des de la seva posada en funcionament, l'any 2014, segons recull la memòria anual de l'establiment sanitari transfronterer. L'increment de les estades, les consultes externes, les proves d'imatge i les sessions d'hemodiàlisi ha consolidat el centre com a referent assistencial de la Cerdanya i el Capcir.
La memòria destaca especialment l'augment de l'activitat vinculada als pacients francesos. L'atenció a aquest col·lectiu ha crescut el 128% des de l'any 2015 i durant el 2025 ha experimentat una acceleració notable, fet que ha contribuït decisivament a assolir xifres rècord d'activitat. Això és un fet clau per a l'hospital, atès que ha de complir un nivell d'assistència als dos costats de la frontera per adequar-se al finançament també partit de les dues administracions. El centre rep el 60% dels recursos de la Generalitat i el 40% del ministeri de Sanitat de l'estat francès.
L'hospital atribueix aquesta evolució a la seva consolidació com a equipament imprescindible per garantir l'accés a l'assistència sanitària en un territori marcat per les dificultats geogràfiques, meteorològiques i demogràfiques. En aquest sentit, la cooperació amb la Fundació Althaia, els hospitals de Perpinyà i l'Hospital de Sant Pau continua sent una de les bases del model assistencial.
Entre les principals novetats del 2025 destaca la posada en marxa d'un dispositiu transfronterer de salut mental en col·laboració amb el centre hospitalari Léon-Jean Grégory de Tuïr, així com la signatura d'un acord amb l'Oncopole de Tolosa que permet administrar tractaments de quimioteràpia a pacients francesos a Puigcerdà.
La memòria també posa en relleu l'impuls al projecte del nou edifici annex, que ha rebut una subvenció europea de 2,2 milions d'euros. Els recursos permetran avançar en la construcció de nous espais destinats a l'atenció psiquiàtrica, àrees de descans per als professionals i sales de reunions adaptades a les necessitats futures del centre.
Un altre dels avenços destacats de l'any ha estat la signatura de l'acord entre el SEM català i el SAMU francès per coordinar les intervencions en casos d'urgències vitals a banda i banda de la frontera. L'acord, formalitzat el 6 de novembre, pretén millorar la capacitat de resposta sanitària en un territori compartit entre Catalunya i França.
La direcció del centre considera que els resultats del 2025 evidencien la consolidació del model transfronterer i reforcen el paper estratègic de l'Hospital de Cerdanya com a peça clau de l'assistència sanitària als Pirineus.
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