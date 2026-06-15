Festival de Senderisme de la Cerdanya: també es pot descobrir la vall a la nit
L'activitat més singular de la nova edició ha estat l’excursió nocturna «Sota les estrelles de l’estany de Malniu» que ha generat una gran satisfacció
El Cerdanya Happy Walking ha tancat una nova edició amb una valoració molt positiva per part de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Cerdanya. La proposta, que durant diversos dies ha ofert activitats vinculades al senderisme, la natura, la gastronomia i la reflexió sobre el territori, es consolida com una de les cites destacades per promoure un model de turisme sostenible i de proximitat a la comarca.
El programa va arrencar amb una jornada educativa adreçada als alumnes de l’Institut Escola Bellver de Cerdanya. A través d’activitats participatives conduïdes per l’empresa Pedratour, els estudiants van poder conèixer de primera mà els ecosistemes del Parc Natural del Cadí-Moixeró i aprofundir en els efectes que el canvi climàtic té sobre aquests espais naturals.
Una de les activitats més singulars va tenir lloc divendres amb l’excursió nocturna «Sota les estrelles de l’estany de Malniu». Guiada per Travessa 360º, la sortida va permetre als participants descobrir un dels indrets més emblemàtics de la comarca en un entorn nocturn privilegiat. La proposta es va completar amb un tast de pizzes elaborades amb formatges de la Cerdanya, fusionant paisatge i gastronomia local.
L’activitat va continuar dissabte amb la «Volta al Tossal d’Isòvol», una ruta guiada per Penyes Altes Outdoor Adventures que va permetre recórrer diferents espais naturals i patrimonials de la zona. La jornada va finalitzar amb una degustació de productes del territori, posant en valor la qualitat i la diversitat de l’oferta agroalimentària cerdana.
La programació es va cloure al Museu Cerdà de Puigcerdà amb la taula rodona «Més enllà del camí: el senderisme a Cerdanya». L’acte va reunir professionals i persones vinculades al sector per debatre sobre l’estat actual dels camins, la seva preservació, els beneficis físics i emocionals de caminar i els reptes que afronta la comarca en matèria de gestió i promoció dels itineraris de muntanya.
La trobada va acabar amb un espai de convivència entre participants i organitzadors, que van compartir els tradicionals Cerdans i el licor El Torb en un ambient distès i participatiu.
Des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal destaquen que l’esdeveniment continua reforçant el paper del senderisme com una eina per descobrir la comarca, fomentar hàbits saludables i generar activitat econòmica vinculada al patrimoni natural i cultural. En aquest sentit, subratllen que iniciatives com el Cerdanya Happy Walking contribueixen a sensibilitzar sobre la importància de conservar els espais naturals i a promoure un model turístic respectuós amb l’entorn.
L’organització ha agraït la implicació de totes les persones participants, empreses guies, entitats col·laboradores i professionals que han fet possible una nova edició de la proposta, amb la mirada ja posada en futures activitats per continuar descobrint els camins i els paisatges de la comarca.
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