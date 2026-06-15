Puigcerdà analitza amb l'entitat municipalista AMTU el futur model de transport urbà
L'Ajuntament i representants de l'associació es reuneixen per començar a fixar les línies bàsiques del nou sistema
L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat els treballs per definir el futur model de transport urbà del municipi amb el suport de l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà). El passat divendres es va celebrar la primera reunió de treball entre representants del consistori i l’entitat, després de l’aprovació de l’adhesió de la vila a aquesta organització de referència en l’àmbit de la mobilitat sostenible a Catalunya.
La incorporació de Puigcerdà a l’AMTU, que comporta una quota anual de 900 euros, té com a principal objectiu encarregar un estudi que permeti definir quin ha de ser el model de transport urbà més adequat per al municipi i per a tots els nuclis agregats. La iniciativa s’emmarca en la voluntat municipal de planificar una mobilitat adaptada a les característiques específiques del territori, marcades per la dispersió urbana, la configuració geogràfica i les necessitats de la població.
La regidora de Mobilitat, Cristina Deulofeu, ja va explicar quan el consistori es va sumar a l'entitat que la finalitat de l’adhesió és comptar amb assessorament tècnic especialitzat per començar a dissenyar “el model de transport urbà adequat per a Puigcerdà com a municipi, incloent-hi totes les poblacions annexades”. Segons la regidora, es tracta de començar a preparar una xarxa de transport adaptada a la realitat demogràfica i territorial de la capital cerdana.
Un servei intern en funcionament des del gener
L’aposta municipal per millorar la mobilitat ja va fer un primer pas el mes de gener amb la posada en marxa d’un servei de transport urbà intern en format de taxi-bus. El servei connecta els diferents barris amb el centre de la vila i amb equipaments estratègics com l’Hospital de Cerdanya, la Residència Sociosanitària i l’estació de tren.
La iniciativa va néixer com a resposta a l’augment progressiu de l’ús del transport públic a la comarca i amb la voluntat de facilitar els desplaçaments quotidians de la població. El servei funciona de dilluns a diumenge, entre les vuit i les onze del matí, coincidint amb les franges de més demanda.
El recorregut disposa de nou parades distribuïdes pels principals punts del municipi. Les sortides s’efectuen des de la plaça Barcelona a les 8.00, 9.00 i 10.00 hores, amb pas per la Residència Sociosanitària, l’Hospital de Cerdanya, la colònia Simón, la plaça de l’Estació, la carretera de Vilallobent, el passeig Josep Pla, el carrer Moixeró i l’avinguda del Segre.
Segons el consistori, el servei està especialment pensat per a persones grans, usuaris dels serveis sanitaris i veïns que no disposen de vehicle privat. El preu del bitllet senzill és d’1,50 euros, mentre que l’abonament de deu viatges costa 9 euros i es pot adquirir a l’Oficina de Turisme.
Objectiu: una mobilitat més sostenible
Amb aquesta nova etapa de planificació, l’Ajuntament pretén consolidar un model de mobilitat més sostenible, accessible i eficient que redueixi la dependència del vehicle privat i reforci la connexió entre els diferents barris i nuclis del municipi.
L’AMTU és una associació que agrupa municipis de tot Catalunya amb l’objectiu de promoure la millora del transport públic i les infraestructures de mobilitat. L’entitat ofereix suport tècnic, jurídic i administratiu als ajuntaments associats i treballa per impulsar un finançament estable del transport públic, millorar les infraestructures i fomentar la coordinació entre municipis.
A més, forma part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, actua com a oficina presencial de la T-mobilitat i impulsa iniciatives de divulgació i debat com la Jornada Catalana de la Mobilitat o l’International Mobility Congress. Amb l’adhesió a aquesta entitat, Puigcerdà espera disposar de les eines necessàries per dissenyar una xarxa de transport urbà adaptada als reptes de futur de la Cerdanya.
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