Entitats i veïns de la Cerdanya alerten al president Illa sobre el risc de desvirtuar el model esportiu de l'aeròdrom
El document reclama un debat públic sobre el futur de la infraestructura i expressa la preocupació per la possible pèrdua de control de les institucions cerdanes i l'impacte ambiental de noves activitats aeronàutiques
Un manifest sota el títol Per una Cerdanya equilibrada, sostenible i ben respectada pel que fa al seu medi natural ha expressat la seva preocupació pel futur model de gestió de l'aeròdrom de la Cerdanya. El text alerta que la concessió demanial prevista a favor d'Aeroports de Catalunya SLU podria allunyar-se de l'esperit recollit al Pla Director Urbanístic Aeroportuari de l'Aeròdrom de la Cerdanya, que defineix aquesta instal·lació com una infraestructura d'ús esportiu i sostenible per al territori. El manifest va adreçat tant al president de la Generalitat, Salvador Illa, com al president del Consell Comarcal de Cerdanya, Isidre Chia. En aquest sentit, el Consell ha liderat la negociació amb el Govern per assegurar una gestió de l'aeròdrom en acord amb el territori i respectuosa amb la realtiat de la vall.
Els impulsors del manifest adverteixen del perill de tornar a un model de desenvolupament més agressiu de l'aeròdrom i recorden que en el passat ja hi va haver dos intents de convertir la instal·lació en un aeroport. També mostren la seva inquietud per la possible pèrdua de capacitat de control i decisió de les institucions cerdanes i denuncien manca de transparència en el procés de definició del nou model de gestió.
El document també qüestiona l'anunci d'esdeveniments aeronàutics de competició a gran escala previstos per aquest estiu, que, segons els signants, podrien comportar un increment de la contaminació acústica i de les emissions de carboni i afectar l'equilibri ambiental de la comarca. El manifest l'han signat un centenar de personalitats de la comarca així com les entitats Institut de Estudis Ceretans, Grup de Recerca de la Cerdanya, Ceretània, Cerdanya en Acció pel Clima, Associació veïnal Salvem la Molina, Amics de Cerdanya i SOS Pirineus.
El manifest:
Per una Cerdanya equilibrada, sostenible i ben respectada pel que fa al seu medi natural
MANIFEST PER UNA CERDANYA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE
Al President Salvador Illa, amb voluntat de diàleg i en procés de recepció
d’adhesions:
Al President Isidre Chia, amb voluntat de diàleg i en procés de recepció d’adhesions:
"Ara ens amoïna la situació a l'entorn de la gestió de l'aeròdrom. L'aeròdrom de la Cerdanya ha de ser, com diu el Pla Director Urbanístic Aeroportuari de l'Aeròdrom de la Cerdanya (PDUAAC), simplement, una infraestructura d'ús esportiu i sostenible per al territori. Actualment, està en curs d'aprovació un model de gestió, basat en una concessió demanial amb adjudicació directa a Aeroports de Catalunya SLU, que pot anar en direcció contrària d'aquesta definició.
Hi ha el perill de desenvolupar una altra vegada un model agressiu d'aeròdrom. Cal recordar que, al passat, ja hi va haver dos intents per acabar construint un aeroport. Per això es va elaborar i aprovar el PDUAAC, que conté una definició rigorosa del que significa un equipament simplement esportiu.
Ens inquieta enormement que les institucions de la Cerdanya perdin facultats de control i gestió d'aquell equipament i, «de facto», es restringeixi la seva capacitat de decisió enfront del concessionari a l'aprovació d'un pla quinquennal d'actuacions.
Això s'està desenvolupant sense la deguda transparència, amb opacitat de temes importants, amb abús de reunions telemàtiques, sense coneixement ni possibilitat de debat i participació de la societat cerdana, de les seves entitats socials, i amb llunyania d'informació de la majoria dels seus representants municipals. En aquest procés, es pot incórrer en irregularitats, mancant la precisió de temes tant importants com el reforçament de les obligacions per part del concessionari.
Al mateix temps, ja s'anuncien per aquest estiu esdeveniments aeronàutics de competició a gran escala, desbordant la concepció original de l'aeròdrom. Això pot afectar directament l'equilibri ambiental de la comarca, amb forta contaminació de carbonització i acústica.
En conclusió, manifestem la nostra oposició, i exigim debat públic per poder garantir per tothom el gaudi respectuós de tots els potencials de la comarca, i facilitar, sobre el tema de l'aeròdrom, tota la informació necessària, amb actes públics, amb exposició i debat, abans de comprometre cap acord improcedent i lesiu."
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