De les places a les aules: la Cerdanya porta les seves danses tradicionals a l'escola
Els centres educatius de la comarca han participat aquest curs en tres projectes vinculats amb l'art i la cultura impulsats pel Consell Comarcal amb una inversió de prop de 27.000 euros
El Consell Comarcal de la Cerdanya, a través de la seva Àrea de Cultura, el Centre de Recursos Pedagògics i el Consell Esportiu de la Cerdanya, ha impulsat aquest curs 2025-2026 tres projectes educatius que han arribat, d'una manera o altra, a tots els centres educatius de la comarca.
La col·laboració entre les tres institucions ha permès reforçar les activitats en horari lectiu i apropar les arts i la cultura a l'alumnat mitjançant propostes participatives i transversals. Les iniciatives han integrat les arts escèniques, la música, la dansa i les arts visuals amb l'objectiu de fomentar la creativitat, la cohesió social i el coneixement del patrimoni cultural entre els infants de la comarca.
Els projectes han comptat amb un pressupost aproximat de 27.000 euros, finançats gràcies al suport del Departament de Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i l'IDAPA.
Entre les iniciatives més destacades hi ha Escola Balla, un projecte consolidat que des de fa anys ofereix tallers de dansa tradicional als centres educatius; Arts Escèniques per a la Cerdanya, que ha apropat el teatre als escolars amb representacions com Ulisses, al Casino Ceretà de Puigcerdà, i El Peix Irisat, al Teatre de Bellver; i Acostar les arts a l'alumnat de la Cerdanya, una proposta que ha promogut la creativitat i l'educació artística amb activitats com el Certamen de Lectura en Veu Alta al Casino d'Alp, La Clika al Casino Ceretà de Puigcerdà i la Matinal Artística al Fòrum Llívia.
Amb aquestes iniciatives, les institucions organitzadores refermen el seu compromís amb una educació integral que utilitza la cultura i les arts com a eines de creixement personal, cohesió social i arrelament al territori.
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