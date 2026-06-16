Urbanisme, serveis i turisme: Puigcerdà aspira a la inversió milionària del Pla de Barris i convoca la ciutadania a repensar la vila
L’Ajuntament fa una crida a entitats i veïns a una sessió participativa per definir prioritats d’un projecte que podria suposar un punt d'inflexió històric
L'Ajuntament de Puigcerdà convoca la ciutadania a un debat obert sobre el futur del municipi en el marc del possible accés al Pla de Barris, un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya que podria suposar una important inversió econòmica per a la vila. La Seu d'Urgell han estat inclosos en l'actual edició del pla amb inversions de més de dotze i vuit milions que suposaran una aportació equiparable a un pressupost municipal anual.
La iniciativa es presentarà en una sessió informativa i participativa que tindrà lloc dilluns 22 a les 19.30 hores al Museu Cerdà, amb l’objectiu de compartir amb el teixit associatiu i la ciutadania les línies principals del projecte presentat pel consistori.
Des del consistori es destaca que el Pla de Barris és una oportunitat per impulsar actuacions de millora urbana, social i ambiental en aquelles zones que requereixen una atenció especial. En aquest sentit, el govern municipal subratlla la importància de la participació activa de les entitats i dels veïns i veïnes per definir les prioritats del municipi.
Durant la trobada, s’exposarà el marc general del programa i les principals actuacions previstes en la candidatura de Puigcerdà. Posteriorment, s’obrirà un espai de debat perquè els assistents puguin aportar propostes i valorar quines intervencions es consideren més necessàries.
L’Ajuntament fa una crida especial a la presència d’un o dos representants de cada entitat, així com de totes aquelles persones que vulguin contribuir a definir el futur de la vila. L’objectiu és que la decisió final reflecteixi el màxim consens possible sobre les prioritats de Puigcerdà.
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