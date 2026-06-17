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L’Hospital de Cerdanya exposa a Brussel·les el seu projecte per un estatut especial pels treballadors fronterers

El centre defensa el pla EuroEGTC davant les institucions comunitàries i rep un ampli suport per avançar cap al reconeixement dels professionals de les AECT

El director de l'Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, exposa el projecte d'estatus especial pels treballadors

El director de l'Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, exposa el projecte d'estatus especial pels treballadors / HC

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

L’AECT Hospital de Cerdanya ha exposat a Brussel·les el seu projecte per avançar cap a un estatus específic dels treballadors fronterers, una iniciativa que ha obtingut un ampli suport institucional i que podria marcar un pas endavant en el reconeixement laboral dels professionals que treballen en entorns transfronterers.

El director general de l’entitat, el doctor Xavier Conill, va presentar el projecte EuroEGTC davant representants de les principals institucions europees i regions transfrontereres, en el marc de la reunió anual de la Plataforma d’Entitats i Regions Transfrontereres celebrada els dies 10 i 11 de juny a la seu del Comitè Europeu de les Regions.

En la trobada hi van participar també el secretari general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier Bernard-Sans; el responsable d’administració de l’entitat, Philippe Péries; i la directora de l’Euroregió Nouvelle-Aquitaine – Euskadi – Navarra, Leyre Azcona, en una sessió que va reunir organismes clau de la cooperació territorial europea.

El projecte EuroEGTC, cofinançat pel programa Interreg POCTEFA, té com a objectiu definir un marc jurídic específic per als professionals que treballen en les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT). La proposta planteja que aquests treballadors siguin reconeguts com a veritables treballadors europeus, amb un model que pugui servir de base per a un futur estatut dels treballadors transfronterers a escala comunitària.

Segons van exposar els impulsors, la iniciativa va ser rebuda positivament per representants de les institucions europees, membres del Comitè Europeu de les Regions i responsables de diverses direccions generals de la Comissió Europea, fins al punt que es va anunciar la creació d’un grup de seguiment per impulsar-ne el desenvolupament.

Durant les taules rodones del congrés, el doctor Conill va reivindicar el paper de les AECT com a instruments eficients per a la gestió de serveis públics en territoris de frontera. Prenent com a referència l’experiència de l’hospital cerdà, va defensar que aquests models de cooperació permeten donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania en espais de vida compartits entre estats.

Conill també va subratllar la necessitat que la Unió Europea continuï avançant en la creació d’eines jurídiques que reconeguin la singularitat d’aquestes estructures i en facilitin el desplegament futur.

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L’Hospital de Cerdanya s’ha consolidat en els darrers anys com un referent europeu en cooperació sanitària transfronterera, amb un model que integra professionals i serveis al servei dels ciutadans de la Cerdanya i el Capcir.

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