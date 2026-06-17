Un sistema d'intel·ligència artificial servirà per controlar la població d'ossos al Pirineu
L'aplicació associarà patrons físics d'un animal amb un resultat genètic
ACN
Els Agents Rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase inicial de desenvolupament, pretén que el sistema d’intel·ligència artificial sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototrampeig distribuïdes pel Pirineu. L’inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha dit que l'objectiu és "estalviar-se les mostres d’ADN per poder identificar l'individu només amb la imatge". L'associació entre patrons físics amb un resultat genètic farà que la identificació individualitzada dels animals sigui més ràpida i menys costosa econòmicament.
Així, el sistema vincularà les primeres mostres genètiques obtingudes amb el perfil facial de cada exemplar. Un cop creada aquesta base de dades inicial, es podrà reconèixer l’animal en futures ocasions, cosa que permetrà un seguiment continu sense necessitat de noves anàlisis genètiques, tret que es tracti d’un exemplar nou.
Aprofitant les imatges del centenar de càmeres de fototrampeig que ja tenen repartides pel Pirineu es farà un reconeixement facial que permetrà identificar els ossos i associar una cara amb prova d'ADN. El sistema actual de càmeres i trampes de pèl que permeten recollir mostres biològiques funciona, però el cost i el temps que requereixen les anàlisis de laboratori són elevats.
L’inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha explicat que a partir de les imatges de les càmeres de fototrampeig, els algoritmes d’intel·ligència artificial analitzen trets del rostre i del cos per distingir cada animal i generar un registre propi per a cada os detectat.
En aquests moments, l’equip tècnic està treballant en l’alimentació del sistema amb l’arxiu històric d’imatges del qual disposen, per tal d’entrenar l’algoritme i comprovar si la tecnologia és capaç de discernir entre els diferents individus amb precisió.
Els responsables del projecte esperen poder dur a terme les primeres proves sobre el terreny durant l’any 2027. Aquesta iniciativa també permetrà un control més eficient i ràpid de la població d’ossos al Pirineu, consolidant l’ús de la tecnologia com una eina clau per a la conservació del medi ambient. L'aplicació de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial és un dels punts que inclou el Pla Estratègic dels Agents Rurals 2026-2030.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana