El Tour de França obligarà a tallar cinc hores els principals accessos a Puigcerdà
La capital cerdana programa un dispositiu per afrontar una gran ronda ciclisa que suposarà un aparador mundial i alhora un esforç en l'adaptació de la mobilitat el dilluns sis de juliol
El pas del Tour de França per Puigcerdà i la Cerdanya el pròxim 6 de juliol suposarà un aparador d'ordre mundial per al territori, amb milions d'espectadors pendents de les imatges de la comarca. La celebració de la prova, però, també comportarà alguns esforços organitzatius i dificultats en la mobilitat, amb importants restriccions de trànsit i canvis en els accessos a la capital cerdana.
La principal afectació serà el tall complet de la N-260 entre Alp i Puigcerdà i de la N-152 des de la rotonda del Carrefour de Puigcerdà fins a la rotonda del Carrefour d'Ur, a la carretera de Llívia. La restricció s'allargarà aproximadament entre les 12.45 i les 17.45 hores.
Les autoritats han remarcat que es tracta d'un tall total i que no es permetrà creuar la carretera nacional en cap punt durant aquestes cinc hores. En cas d'emergència, es recomana trucar al telèfon 112. Els Mossos d'Esquadra disposaran d'un protocol específic per garantir l'acompanyament de les ambulàncies fins a l'Hospital de Cerdanya si és necessari.
Durant el període de restriccions, l'entrada a Puigcerdà només es podrà fer per la Colònia Simon, habilitada com a vial de sentit únic. La sortida del municipi serà exclusivament pel Pont de Sant Martí, també de sentit únic.
Les autoritats també adverteixen que els vehicles de grans dimensions, com ara camions, autocars, tractors o furgonetes grans, haurien d'evitar entrar o sortir de Puigcerdà durant aquestes hores, ja que les dimensions dels accessos habilitats en dificulten o impedeixen el pas.
Per facilitar els desplaçaments, s'ha habilitat un itinerari alternatiu per als veïns d'Age, Vilallobent, les Pereres, Queixans, Urtx, Vilar d'Urtx i Alp. L'itinerari passarà per Alp, el Golf Fontanals, el Pont del Soler, Talltorta i Bolvir abans d'arribar a Puigcerdà.
Els vehicles que arribin a Puigcerdà abans de l'inici dels talls podran estacionar a la zona del polígon de Sant Marc. En canvi, els conductors que hi arribin després de les 12.45 hores hauran d'utilitzar els aparcaments habilitats a la zona de la Fira del Cavall o a l'aparcament de l'estació, situat darrere de la benzinera Repsol. Per accedir-hi serà obligatori entrar al municipi per la Colònia Simon.
L'Ajuntament recomana utilitzar l'accés per la Colònia Simon, la ronda dels Torreons i el passeig de la Séquia per arribar a l'Hospital de Cerdanya. Per sortir de Puigcerdà, es recomana fer el recorregut invers fins al Pont de Sant Martí. També es demana evitar l'avinguda Schierbeck, l'avinguda del Segre i l'avinguda de Catalunya, ja que quedaran sense sortida a causa dels talls.
Finalment, els responsables del dispositiu fan una crida a la ciutadania perquè no intenti acostar-se als punts de tall amb l'esperança de poder travessar-los. Adverteixen que no es permetrà el pas en cap cas i que els desplaçaments innecessaris només contribuiran a generar més problemes de mobilitat durant la jornada.
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