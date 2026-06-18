Llívia redescobreix el cel estrellat de la Cerdanya
Astrollívia i Travessa360º estrenen la ruta guiada 'Llívia i el gran eclipsi' que combina patrimoni i observació solar per preparar la vall per a la gran cita astronòmica de l'agost
La idoneïtat del cel de la Cerdanya per a l'observació astronòmica, la tasca de divulgació de l'associació Astrollívia i la implicació de l'Ajuntament han fet que les activitats relacionades amb l'astronomia s'hagin guanyat un espai destacat en el calendari d'actes de la vila, tant entre els veïns com entre els visitants. Amb el gran eclipsi solar del mes d'agost com a gran cita marcada al calendari, Llívia continua reforçant la seva aposta per acostar el cel i la ciència al gran públic.
En aquest context, Astrollívia i l'empresa Travessa360º han impulsat una nova activitat sota el títol «Llívia i el Gran Eclipsi», una visita guiada que combina la descoberta del patrimoni històric de la vila amb l'observació solar.
La proposta s'estrenarà el 28 de juny i es repetirà el 19 de juliol. La sortida començarà a les 9.30 hores des de l'aparcament del Troc i recorrerà alguns dels principals espais patrimonials de Llívia fins arribar al castell, on els participants prendran part en una sessió d'observació del Sol.
L'activitat tindrà una durada aproximada de quatre hores i inclourà un itinerari de prop de quatre quilòmetres, amb un desnivell positiu de 160 metres. L'organització ha limitat la participació a un màxim de trenta persones per sessió i les inscripcions es poden formalitzar a través de les xarxes socials dels promotors.
La iniciativa s'emmarca en la creixent aposta de Llívia per l'astronomia com a eina de divulgació científica i de promoció turística. La previsió que la Cerdanya esdevingui un dels indrets privilegiats per seguir el gran eclipsi solar de l'agost ha incrementat l'interès per aquest tipus de propostes i ha consolidat la vall com un dels referents emergents de l'astroturisme al Pirineu.
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