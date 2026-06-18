La Molina estrena l’estiu amb nous itineraris i un impuls al Bike Park i les activitats familiars
L’estació de muntanya amplia l’oferta amb circuits renovats, rutes per a tots els nivells i més propostes per a famílies, ciclistes i amants de la natura
La Molina dona el tret de sortida a la temporada d’estiu aquest cap de setmana amb una oferta reforçada que incorpora nous itineraris, circuits renovats i millores destacades en les activitats de muntanya. L’estació, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), obrirà diàriament del 20 de juny al 6 de setembre, abans de passar a funcionament de caps de setmana fins a principis d’octubre.
Entre les principals novetats d’enguany destaca la creació d’un nou circuit de Cross Country, la renovació de part de l’oferta del Bike Park i la incorporació de tres nous circuits al Bike Park Kids, pensats especialment per als infants i amb accés a través de la cinta Johan Cruyff. L’objectiu és ampliar l’experiència per als aficionats a la bicicleta i consolidar La Molina com un referent del ciclisme de muntanya al Pirineu.
Paral·lelament, l’estació ha impulsat nous itineraris per descobrir l’entorn natural a peu, en BTT i en bicicleta elèctrica. Aquestes rutes, disponibles a través de la plataforma Wikiloc, permeten adaptar l’activitat a diferents nivells i ritmes. A més, es mantenen els circuits de la natura i de les mines, desenvolupats amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró, que també es poden fer amb visites guiades per conèixer de prop la flora i la fauna del territori.
Una altra de les actuacions destacades d’aquest estiu és la millora de l’oferta gastronòmica amb la renovació del restaurant Niu de l’Àliga, que ha ampliat notablement la seva superfície de 371 a 547 metres quadrats entre restaurant i cafeteria.
L’estació complementa l’oferta amb l’activitat dels remuntadors turístics, com el Telecabina Cadí-Moixeró i el Telecadira Cap de Comella, que permeten gaudir de vistes panoràmiques del paisatge. També s’hi sumen múltiples propostes familiars, com el tubbing, el parc d’aventura als arbres, el jumping, els llits elàstics, el Segway o la ruta d’interpretació de la fauna.
La zona del llac es consolida com un altre dels punts neuràlgics de l’estiu, amb activitats aquàtiques com el lloguer de caiacs, patinets d’aigua i bicicletes aquàtiques, a més d’un circuit de disc golf i espais de restauració com el Xiringuito del Llac.
L’estació manté també el seu compromís amb l’accessibilitat a través del Centre d’Esport Adaptat (CEA), que ofereix activitats inclusives com rutes en BTT adaptada, passejos en telecabina i accés al parc d’aventura.
Amb aquesta oferta renovada, La Molina busca reforçar el seu posicionament com a destinació d’estiu al Pirineu, combinant esport, natura i activitats familiars en un entorn d’alta muntanya.
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